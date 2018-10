Sci alpino | tutta la delusione di Sofia Goggia dopo l’infortunio | “mi costringe a

Sci alpino - infortunio per Sofia Goggia : frattura del malleolo-peroneale. L'azzurra salta la prima parte di stagione : La Campionessa Olimpica di discesa libera sarà dunque costretta a saltare la prima parte della stagione che scatterà il prossimo weekend con il gigante di Soelden, prima tappa della Coppa del Mondo ...

Sci alpino - infortunio per Sofia Goggia : frattura del malleolo-peroneale. L’azzurra salta la prima parte di stagione : frattura del malleolo-peroneale: questo è l’esito degli esami strumentali a cui Sofia Goggia si è sottoposta oggi a Milano dopo la caduta di ieri durante un allenamento sul ghiacciaio austriaco di Hintertux. La Campionessa Olimpica di discesa libera sarà dunque costretta a saltare la prima parte della stagione che scatterà il prossimo weekend con il gigante di Soelden, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci ...

Calendario Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : le date e il programma di tutte le gare stagionali : Ormai ci siamo! Manca solamente una settimana e arriverà il via ufficiale della Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Ci attende una lunghissima stagione ricca di gare e appuntamenti imperdibili, con 21 tappe complessive, 41 gare per gli uomini e 39 per le donne. Si partirà, come sempre, dal ghiacciaio di Sölden, in Austria nel weekend del 27-28 ottobre, e si concluderà con il Gran Finale di Soldeu, ad Andorra, nel fine settimana del 13-17 ...

Sci alpino - nove i gigantisti azzurri convocati per l’allenamento di Saas Fee : ecco l’elenco completo : gigantisti a Saas Fee fino a giovedì 25 ottobre per preparare l’appuntamento di Soelden Sono nove i convocati dal direttore sportivo Massimo Rinaldi per l’allenamento che si tiene sul ghiacciaio svizzero di Saas Fee da domenica 21 a giovedì 25 ottobre. Si tratta di Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Alex Hofer, Riccardo Tonetti, Roberto Nani, Manfred Moelgg, Simon Maurberger, Alex Vinatzer e Hannes Zingerle. Presenti anche ...

Sci alpino - caduta in allenamento per Sofia Goggia : l’azzurra verrà visitata domani a Milano : allenamento interrotto per Sofia Goggia a Hintertux, sabato accertamenti a Milano con la Commissione Medica FISI allenamento concluso in anticipo per Sofia Goggia sulla pista austriaca di Hintertux. La campionessa olimpica di discesa femminile, impegnata con le compagne in preparazione del gigante di apertura di Coppa del mondo a Soelden di sabato 27 ottobre, è caduta nel corso di una manche di gigante. Dolorante al malleolo della gamba ...

Nel 2019 la Val di Fassa ospita i Mondiali junior di Sci alpino - sognando una gara di Coppa del Mondo : L'augurio è che questo sforzo ci aiuti a coronare un altro sogno che culliamo per i prossimi inverni, ovvero di ospitare una gara di Coppa del Mondo'. Prima dei Mondiali, ci saranno due test event di ...

BE : pista Sci alpino innevata con snowfarming - è una prima svizzera : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : confermati i due slalom giganti a Sölden che apriranno la stagione : C’era un po’ di preoccupazione a Sölden (Austria) sullo svolgimento dei due slalom giganti (femminile e maschile) programmati sabato 27 e domenica 28 ottobre, che daranno il via ufficiale alla Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019. Le condizioni delle neve e le alte temperature insolite per questo periodo avevano messo in difficoltà gli organizzatori. Tuttavia, secondo quanto riportato dal sito della FIS, si va verso la ...

Sci alpino - Sofia Goggia guida il gruppo azzurro nel raduno di Hintertux : Dopo il Passo Stelvio, tocca a Hintertux ospitare il raduno delle ragazze di Coppa del mondo fino al 24 ottobre Sono sei le convocate dal direttore sportivo Massimo Rinaldi per il raduno che si tiene a Hintertux (Aut) da mercoledì 17 a mercoledì 24 ottobre. Si tratta di Federica Brignone, Sofia Goggia, Irene Curtoni, Francesca Marsaglia, Marta Bassino e Karoline Pichler. Presenti naturalmente il capo allenatore Matteo Guadagnini e i ...

