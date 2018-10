Scaldapiedi elettrico | i migliori

ideegreen

(Di sabato 20 ottobre 2018) Loè quanto di più desiderabile nelle sere di inverno e se oggi, avvolti da una primavera o da un autunno temperato, vi sembra un lusso inutile, cambierete idea in pieno inverno e vi lascerete tentare da questa bella invenzione. Io l’ho fatto e non me ne pento, avere i piedi al calduccio cambia la vita. Si può godere meglio della lettura di un libro o di un bel film in TV, senza contare che chi è raffreddato o in uno stato di debolezza, con unoriesce a rimettersi presto in forma. (altro…): iIdee Green.