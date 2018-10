Sangue sul voto in Afghanistan

CAPPUCCETTO ROSSO Sangue/ Sul Nove il film con Amanda Seyfried (oggi - 17 ottobre 2018) : CAPPUCCETTO ROSSO SANGUE, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 17 ottobre 2018. Nel cast: Amanda Seyfried e Gary Oldman, alla regia Catherine Hardwicke. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 09:03:00 GMT)

Omicidio Desiante - i Ris sulla scena del crimine : c'è anche Sangue dell'assassino? : Il reparto investigazioni scientifiche , Ris, dei carabinieri è sulla scena dell'Omicidio di Rocco Desiante a Castiglione di Cervia. Il 43enne pizzaiolo è stato trovato morto nella notte tra sabato 6 ...

Regno Unito - inchiesta pubblica sullo scandalo del Sangue infetto : “Provocò 2400 vittime” : Il Regno Unito indaga sullo scandalo del sangue infetto. Avviata lunedì 24 settembre un'inchiesta pubblica per far luce su un enorme scandalo di sangue contaminato nel Paese che ha provocato la morte di circa 2400 persone negli anni '70 e '80. L'inchiesta dovrebbe durare almeno due anni e mezzo.Continua a leggere

Movida di Sangue sul lungomare di Pozzuoli : 'Dammi l'orologio' - e gli sparano : Un uomo sui 45 anni è stato ferito da alcuni colpi d'arma da fuoco alle gambe intorno alla mezzanotte di ieri, sul lungomare di Pozzuoli, a via Napoli. Secondo la versione fornita ai carabinieri ...

Sangue dalle orecchie e dal naso - panico per i passeggeri sul volo Jet Airways. E la colpa è dei piloti : Momenti di panico su un volo della Jet Airways, decollato questa mattina, giovedì 20 settembre, da Mumbai: all’improvviso, una trentina dei 166 passeggeri hanno cominciato a perdere Sangue dal naso e dalle orecchie, altri hanno accusato violenti mal di testa, mentre le maschere per l’ossigeno scendevano, apparentemente senza motivo. Lo riporta il quotidiano The Hindu, spiegando che l’equipaggio si era dimenticato di premere il pulsante che ...

“Fabio non ce l’ha fatta”. Ancora Sangue sulle strade italiane : Erano da poco passate le 17.30 quando, in un tratto di strada nel comune di Valdastico, in località Pedescala, lungo il Costo vecchio, una delle arterie che conducono sull’Altopiano di Asiago la moto guidata dal centauro 72enne Fabio Cracco, residente a Verona, è uscita di strada.Tra i primi a soccorrerlo alcuni automobilisti di passaggio, tra cui un’infermiera che ha tentato di rianimarlo. Nel frattempo è stato dato l’allarme ...

Alcol - ustioni e Sangue : ecco i video dell'orrore sul web : Fermare i video pericolosi per i ragazzi, come quello che è probabilmente costato la vita al 14enne di Milano, è un'impresa ardua. Dai tutorial per darsi fuoco alle sfide per cadere...

Sangue e rabbia sulla strada. “Maurizio è morto per questo” : Ancora una giovane vita spezzata sulla strada. Si tratta del 29enne Maurizio Cammillini, finito con il suo scooter contro un a palo in via Pietrasantina a Pisa martedì. Il ragazzo, di professione pony express è morto mentre stava recapitando due panini per conto di un pub. sulla sua morte indaga l’ispettorato del lavoro.A quanto si è appreso – come riporta il Tirreno – il giovane era in prova da due giorni e quello seguente, ha detto ...

Settembre di Sangue sulle strade italiane : tre morti - due giovanissimi. Ecco dove : Anche il mese di Settembre porta con sé, purtroppo, dolore e lutti dovuti a tragici incidenti stradali. Le carreggiate italiane sono protagoniste, in questo 2018, di drammatiche notizie. Ed è un susseguirsi di giovani vite spezzate. Come quella di Marco Galasso, 18 anni, morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte alle 3.30 in corso Inglesi a Sanremo. Dai rilievi sembra che il giovane abbia perso il controllo dello scooter andando a ...

Il video di Stephen Amell di Arrow sul ring contro Christopher Daniels : “Il wrestling nel Sangue” : Il video di Stephen Amell sul ring contro Christopher Daniels è destinato a diventare virale. L'attore e leader di Arrow è sicuramente abituato ai corpo a corpo sul set della serie ma dieci minuti di combattimento sotto gli occhi di migliaia di spettatori presenti dal vivo e in tv metterebbero in crisi chiunque, anche i wrestler più navigati. Botte da orbi per Stephen Amell che aveva già presto parte ad un incontro di wrestling durante il ...

Giovane pestato a Sangue a Sanremo - è giallo sul movente : sangue Un venticinquenne è stato trovato esanime, a terra, con ferite alla testa, al polso e alle mani, verso le 4.30, in corso Inglesi a Sanremo. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'...

Sabato di Sangue sulle strade - due morti e due feriti a Battipaglia : Battipaglia - È di due morti e almeno un ferito il drammatico bilancio dell?incidente che ha coinvolto nel tardo pomeriggio due veicoli in zona Serroni a Battipaglia. La dinamica...

Ancora Sangue in autostrada - donna muore sulla Bretella : Viareggio , Lucca, , 30 agosto 2018 - Gravissimo incidente a Viareggio , sulla Bretella che unisce la "perla del Tirreno" a Lucca lungo. Il tratto, gestito dalla Salt, è bloccato in uscita e in ...

UNA VITA/ Anticipazioni 28 agosto : alleanza di Sangue tra Cayetana e Ursula : Una VITA, Anticipazioni 28 agosto 2018: Cayetana torna ad Acacias 38 e rivela a Fabiana la verità su Ursula mentre Mauro e Felipe continuano ad indagare.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 05:48:00 GMT)