Sampdoria : i giocatori cuochi per solidarietà : cuochi e camerieri per una sera nel nome della solidarietà . E’ l’iniziativa firmata da Eataly che vedrà protagonisti giovedì 8 novembre (a partire dalle 20) i giocatori della Sampdoria . Che saranno per una volta cuochi , pizzaioli e camerieri della serata presso Eataly Genova al Porto Antico. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per aiutare alcune realtà del territorio colpite dal crollo di Ponte Morandi lo scorso 14 ...

Fifa 19 : overall e statistiche dei giocatori della Sampdoria : Il nostro percorso alla scoperta degli overall delle squadre di Serie A in Fifa 19 prosegue con la Sampdoria Un solo giocatore bluecerchiato, Fabio Quagliarella, raggiunge quota 80 in FUT. Queste le statistiche complete di tutti i calciatori a disposizione di mister Giampaolo Fifa 19 sarà disponibile a partire dal 28 settembre su Playstation 4, Xbox One, Pc […] L'articolo Fifa 19: overall e statistiche dei giocatori della Sampdoria ...