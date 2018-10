Salvini | voglia di cambiare regole Ue

Afd “Vogliamo Salvini presidente della Commissione Ue”/ La richiesta dell’estrema destra tedesca : Afd “Vogliamo Salvini presidente della Commissione Ue”. La richiesta dell’estrema destra tedesca, che punta sul leader leghista per le elezioni del prossimo maggio 2019(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 13:04:00 GMT)

Germania - estrema destra Afd : ‘Vogliamo Salvini presidente della Commissione Ue’ : Nei giorni scorsi lo stesso Matteo Salvini aveva avanzato la sua candidatura per rappresentare i sovranisti alla guida della Commissione europea. E oggi il numero tre di Alternative fuer Deutschland, l’europarlamentare Afd, Jörg Meuthen, accoglie con favore l’ipotesi. “Una candidatura di Matteo Salvini per la prossima presidenza della Commissione la considero auspicabile” ha detto, aggiungendo quanto sia necessaria ...

Salvini all'Eliseo : vogliamo nomi immigrati lasciati nel bosco : Roma, 16 ott., askanews, - 'Dopo il furgone della gendarmeria avvistato a Claviere stanno emergendo altri episodi inquietanti. Non ci interessano le giustificazioni, peraltro ridicole, né le indagini ...

Alitalia - Tria ‘pressato’ da Salvini e Di Maio/ Mef fa scudo : “nessuno scontro - vogliamo solo capire meglio” : Matteo Salvini a 360°: “Tria rispetti il Contratto, sì al Mef in Alitalia ha ragione Di Maio". Stoccata invece a M5s sulla Legittima Difesa: "alleati stiano ai patti"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 19:03:00 GMT)

Riace - i migranti a Lucano : "Non vogliamo andare via". L'Anpi a M5S : "Fermi Salvini" : Il ministro dell'interno: "Ma quelli del Pd che parlano di 'deportazioni', sanno che l'indagine sulle gravi irregolarità di Riace erano state avviate da Minniti, mio predecessore al Viminale e oggi ...

Salvini a muso duro contro la Germania della Merkel : “Chiuderemo anche gli aeroporti - non vogliamo immigrati irregolari” : Salvini a muso durissimo con la Merkel, per evitare l’arrivo di 40mila immigrati irregolari in Italia tramite dei charter provenienti dalla Germania La Germania minaccia di scaricare in Italia migliaia di immigrati? Alla minaccia risponde, con forza, Matteo Salvini: “Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c’è e non ci sarà nessun ...

Manovra - Di Maio : 'E' il più grande impianto di investimenti della storia italiana'. Salvini : 'Vogliamo crescere ma a Bruxelles dà fastidio' : 'Noi siamo stati demonizzati, non vogliamo far saltare i conti' ha detto stamani il vicepremier cinquestelle. Il leader del Carroccio: 'I mercati torneranno alla normalità, come è salito lo spread ...

Manovra - Di Maio 'Lo spread non ci preoccupa'. Salvini : 'Vogliamo crescere ma a Bruxelles dà fastidio' : 'Noi siamo stati demonizzati, non vogliamo far saltare i conti' ha detto stamani il vicepremier cinquestelle. Il leader del Carroccio: 'I mercati torneranno alla normalità, come è salito lo spread ...

Salvini : 'Vogliamo che l'Italia cresca - ma a Bruxelles dà fastidio' : Siamo un Paese con il terzo debito pubblico al mondo, lei comprerebbe i titoli di Stato italiani? 'Se abbiamo questo debito è per colpa delle politiche europee di austerity allaMonti e alla Renzi. Il ...

Salvini : «Vogliamo che l?Italia cresca - ma a Bruxelles dà fastidio» : M inistro Salvini, lo spread è schizzato a quota 280 e la Borsa è crollata.Lei a caldo, dopo le prime obiezioni di Bruxelles, ha detto: «Tiriamo avanti». Non crede invece...

Manovra - Salvini : «Se la Ue boccia la manovra noi andiamo avanti. Di Maio : «Non vogliamo andare allo scontro con la Ue» : La nota di aggiornamento al Def è «un passo verso la civiltà» secondo il vicepremier Matteo Salvini secondo il quale «i mercati se ne faranno una...

Salvini : Di Maio e 5 stelle persone serie con voglia di lavorare : Roma, 14 set., askanews, - 'Ho trovato in Di Maio e negli amici dei 5 stelle persone serie e con voglia di lavorare'. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e leader leghista Matto Salvini, ...

Elisa Isoardi - la confessione su Matteo Salvini : 'Non vogliamo sposarci - lui è un orso' : Elisa Isoardi si racconta senza freni e lo fa in una lunga e inedita intervista che ha rilasciato in queste ore al settimanale 'Oggi', dove ha avuto modo di parlare a lungo anche del suo rapporto con Matteo Salvini, con il quale ormai fa coppia fissa da ben tre anni. Una coppia consolidata a tutti gli effetti, anche se la Isoardi ha ammesso che, al momento, nessuno dei due sente la necessita' di unirsi in matrimonio e quindi preferiscono andare ...

Matteo Salvini - dopo l'insulto di Repubblica sulla guerra in Libia : 'Avete voglia di ridere - lo fa solo Macron' : Mentre la Libia è sull'orlo di una guerra civile, a Repubblica non hanno altro a cui pensare se non attaccare Matteo Salvini con una vignetta sul conflitto libico e il ministro dell'Interno. Il leader ...