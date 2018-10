Salvini | Moody' s ci ha declassato? Si sbaglia | l' Italia è solida

ilgiornale

(Di sabato 20 ottobre 2018) "'s? L'outlook stabile è un ottimo avvicinamento al derby". Matteoscherza sulla decisione dell'agenzia di rating di declassare di un gradino l'. "Siamo qui per rispondere ai problemi deglini, non per far saltare i governi né per impaurirci dai giudizi delle agenzie di rating che in passato hanno clamorosamente dimostrato di fallire i loro giudizi, come falliranno questa volta", ha detto il vicepremier e leader della Lega a margine del Forum della Coldiretti a Cernobbio, "È una buona manovra e andremo fino in fondo. L'è un Paese solido, l'outlook è stabile, mi dicono gli esperti che l'importante è che l'outlook fosse stabile". Si chiude invece dietro un no comment il ministro degli Affari europei, Paolo Savona: "Sapete che sono esperto di silenzi", ha detto a margine del convegno dei giovani imprenditori di Confindustria.