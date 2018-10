Salvini | «I 5 Stelle hanno montato tutta questa panna e non hanno neanche una proposta»

Condono - scontro Lega-M5S. Salvini : «Di Maio sapeva - non passo per scemo». Il leader 5 stelle : «Non sono bugiardo» : Resta molto alta la tensione fra Lega e M5s sul Condono, anche se il premier Giuseppe Conte cerca di rafreddare il clima e Palazzo Chigi precisa in una nota che la norma non è stata...

Condono - scontro Lega-M5S. Salvini : «Di Maio sapeva - non passo per scemo». Il leader 5 stelle : «Non sono bugiardo» : Resta molto alta la tensione fra Lega e M5s sul Condono, anche se il premier Giuseppe Conte cerca di rafreddare il clima e Palazzo Chigi precisa in una nota che la norma non è stata...

"Conte leggeva - Di Maio scriveva" : Salvini accusa i 5 stelle : "Non voglio passare per scemo. Niente scherzetti". L'invettiva del vicepremier Matteo Salvini apre un crisi di governo mai...

Manovra - i Cinquestelle alla Ue : resta com'è - Salvini al M5s : 'Se avete cambiato idea basta dirlo' : "La Manovra non si tocca, resta così com'è. La Ue se ne farà una ragione". Lo ha affermato Luigi Paragone del M5s, dopo la lettera di Bruxelles che di fatto boccia il documento. Intanto il ministro e ...

Salvini dice che Di Maio conosceva il testo - ma che non rompe coi 5 Stelle - : Roma, 19 ott., askanews, - 'Fino alle Europee? Macché, noi governeremo insieme fino al 2023. Alle Europee, senza dubbio. Una cosa dev'essere chiara: ribaltoni, inciuci e tranelli la Lega non ne fa. ...

Salvini - gelo su M5S : «Dl fiscale resta così - nessuna regia occulta. I 5 Stelle : «Problema politico» : Il ministro 5 Stelle Fraccaro: «Nel testo del decreto fiscale sono state inserite norme non concordate in Cdm. Alle Camere invierò solo un testo pulito». La replica del vicepremier leghista: «Quello che abbiamo discusso per ore l’ho trovato scritto»

Rai - Salvini al Messaggero : punterò sugli interni - senza epurazioni. Risentiti i 5stelle. Scandalizzati i Pd - : Salini e Foa hanno qualcosa da dire? Vengano in Vigilanza a spiegare come intendono procedere e se vogliono tutelare l'autonomia della Rai dalle ingerenze della politica'. Intanto alla Rai dirigenti ...

Rai - Salvini al Messaggero : punterò sugli interni - senza epurazioni. Risentiti i 5stelle. Scandalizzati i Pd : Salini e Foa hanno qualcosa da dire? Vengano in Vigilanza a spiegare come intendono procedere e se vogliono tutelare l'autonomia della Rai dalle ingerenze della politica'. Intanto alla Rai dirigenti ...

I partigiani ai 5 Stelle : "Fermate Salvini" : Sul caso Riace la presidente dell'associazione nazionale partigiani (Anpi) chiede al M5s di intervenire: "Ricordate al...

Matteo Salvini si veste da "uomo d'ordine". Ma indossa le stellette della Marina vietate dalla legge. Ed è anche recidivo : È il fascino della divisa mescolato alla pulsione da spot. Matteo Salvini è passato dalle felpe leghiste con denominazioni di città alle tenute dei corpi dello Stato. Prima quella da poliziotto, facendo infatti arrabbiare i sindacati quando a Ponte di Legno ha sfoggiato la maglietta della Pubblica sicurezza, e ora si è spinto oltre. Su Facebook posta un suo selfie in cui si notano le stellette della maglia della ...

Spread alle stelle - Salvini rassicura : 'Non faremo la fine della Grecia' : Lo Spread stamani è oltre quota 310. Il governo gialloverde ora comincia a prendere seriamente le dichiarazioni internazionali, ma Salvini non arretra. Il vicepremier parla di speculatori alla Soros che stanno portando avanti un attacco mirato al nostro Paese, ma dichiara anche che non arretrera' sulla manovra. Spread, Giorgetti preoccupato ma Salvini no Al Carroccio l'aria si fa più tesa e qualcuno comincia ad agitare lo spettro dei mercati che ...

Condono in alto mare. Matteo Salvini spinge per la versione maxi : 15% del dovuto e tetto a 500mila euro. Ma la trattativa con i 5 Stelle è in salita : Bozza del decreto fiscale, pagina 20: articolo 'Flat tax e dichiarazione integrativa'. È il pilastro del Condono. Dopo la dicitura, uno spazio bianco. Nessun testo. La bozza reca la data di venerdì, ore 12. Il testo è stato redatto dai tecnici del Tesoro per provare a dare un appoggio alla trattativa, in salita, tra Lega e 5 Stelle. Le agenzie rilanciano la bozza, tra cui la previsione della Ragioneria generale dello Stato ...

Salvini : "Pace Fiscale (alias 'Il condono') fino a 500mila euro". I 5 Stelle che fanno? : Fesso chi paga. Si potrebbe sintetizzare così, ma le parole di Matteo Salvini meritano un approfondimento. Oggi Il vicepremier e Ministro dell'Interno è tornato a parlare della cosiddetta "Pace Fiscale", fornendo nuovi dettagli, compresi quelli più interessanti. Primo punto: non sarà applicabile solo ad interessi e sanzioni. La Lega negli ultimi anni ha puntato molto, a livello politico, sul problema delle cartelle esattoriali. In un momento ...

Matteo Salvini - spread alle stelle : 'La manina di George Soros - come quando 25 anni fa...' : Dopo la bocciatura della manovra del governo gialloverde da parte della Commissione Ue, che ha sollevato forti dubbi sulle misure e il loro impatto economico, alla riapertura dei mercati di lunedì si ...