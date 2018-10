Salvini è pronto a incontrare Juncker e Moscovici

Decreto Sicurezza - Salvini pronto a far uscire soldi alle società di calcio : Decreto Sicurezza Salvini pronto a chiedere soldi alle società di calcio per la Sicurezza pubblica Messaggio di Matteo Salvini alle società di calcio . Commentando il Decreto Sicurezza attraverso una diretta su Facebook, il vicepremier e ministro dell’Interno ha annunciato una sua proposta: “Ogni domenica migliaia di unità delle forze dell’ordine sono impegnate a gestire l’ordine pubblico e chi paga? Noi. Chiederemo alle società di ...

Salvini : “OBBLIGO DI CHIUSURA ALLE 21 PER NEGOZI ETNICI”/ Video - pronto il Decreto Sicurezza dopo imam espulso : SALVINI : " espulso imam : incitava al terrorismo islamico in Italia". Ultime notizie Viminale, il ministro dell'Interno esulta sui social network: lancia poi il Decreto Sicurezza (Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:50:00 GMT)

Renzi sicuro di sè - pronto a sfidare Di Maio e Salvini in TV : Renzi l'ex segretario Pd fa il punto sui suoi 'Mille giorni' e attacca l'attuale governo: ” Loro sono così: fanno i no vax con i figli degli altri” Matteo Renzi è pronto a sfidare Salvini e Di Maio in tv. A dirlo è lui stesso, durante la lunga chiacchierata a L‘Intervista, la trasmissione di Canale 5 condotta daMaurizio Costanzo. L’ex segretario del Pd è soddisfatto di alcuni dei risultati ottenuti “Il jobs act, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 ottobre : Def pronto. Di Maio e Salvini confermano : abbiamo mantenuto le promesse : Verso le europee La manovra tutta e subito. “Dal 2020 il deficit calerà” Dietrofront sul disavanzo al 2,4% per il triennio: scenderà al 2,1% e poi all’1,8% nel 2021. Bruxelles scettica: “Non Basterà” di Carlo Di Foggia Sallusti, che fare? di Marco Travaglio Lo sconfinato affetto che nutrivamo per Alessandro Sallusti si sta tramutando, giorno dopo giorno, in autentica idolatria. Mista a un pizzico di compassione. Mettetevi nei suoi ...