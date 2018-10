Salvini e Di Maio trovano l'intesa sulla pace fiscale : via dal decreto scudo penale e capitali all'estero : Accordo sul condono fra Lega e 5 stelle sul decreto fiscale dopo lo scontro degli ultimi giorni. È quanto filtra dal Consiglio dei ministri prima che il premier Giuseppe Conte e i...

Pace fatta tra Salvini e Di Maio : escluso scudo per i capitali all'estero : L'accordo nell'ambito del consiglio dei ministri che si è svolto questo pomeriggio. Salvini: 'Non un passo indietro ma un passo avanti'. Di Maio: 'Creiamo uno Stato amico'. Conte: 'Nessuna manina'. Il ...

Manovra - Conte-Di Maio-Salvini : non ci sarà alcuna patrimoniale : "Non c'è nessuna volontà di fare una patrimoniale". Lo affermano sia il premier Giuseppe Conte sia i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini al termine del Consiglio dei ministri. Con la ...

Leopolda - Bonolis a Renzi : “Di Maio e Salvini? Coppia di comici come Totò e Peppino o Franco e Ciccio” : “Nella commedia all’italiana abbiamo avuto grandi coppie comiche come Totò e Peppino o Franco e Ciccio. Ora abbiamo Salvini e Di Maio. Anche loro hanno il tormentone, come le grandi coppie comiche: per loro sono sempre i migranti“. Così Paolo Bonolis scherza con il senatore Pd, Matteo Renzi, sul palco della Leopolda a Firenze, parlando dei due vicepresidenti del Consiglio. “Salvini e Di Maio usano il decreto in maniera ...

Salvini e Di Maio - accordo sulla pace fiscale : non ci sono condono e scudo : Il premier Conte e i suoi due vice, dopo giorni di tensione, trovano una nuova linea: a ore la ratifica nel consiglio dei Ministri

Vertice Conte-Di Maio-Salvini - verso l’accordo su manovra. Autoriciclaggio - ipotesi stralcio : È ora cominciato il Consiglio dei ministri, durante il quale oltre al varo del decreto fiscale riscritto si farà il punto sulla linea da tenere con Bruxelles sulla manovra: la risposta alla durissima lettera dei commissari dovrà arrivare entro lunedì...

Decreto fisco - al via il Consiglio dei ministri all’insegna della pace ritrovata tra Salvini e Di Maio : È iniziato con due ore di ritardo, è stato preceduto da un vertice tra il premier e i vicepremier, ma soprattutto da un abbassamento dei toni sintomo di una pace ritrovata. Il Consiglio dei ministri che servirà a riscrivere il Decreto fisco e ad eliminare il condono tanto criticato da 5 Stelle non sarà più un gabinetto di guerra. Lo si è capito sin dalle prime dichiarazioni di giornata, con Salvini e Di Maio che hanno cambiato il registro della ...

Vertice Conte - Di Maio e Salvini : ANSA, - ROMA, 20 OTT - E' in corso a Palazzo Chigi un Vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, prima del Cdm che dovrà esaminare ...

Vertice Conte-Di Maio-Salvini pre-Cdm Dl Fisco - tregua armata nel governo : E' tregua armata, ma sempre una tregua, all'interno del governo Conte, mentre i due partiti di maggioranza si apprestano a risolvere la controversa parte del comma 9 dell'articolo 9 del decreto fiscale che M5s non può proprio digerire. E cioè lo scudo penale per il riciclaggio e l'autoriciclaggio. Sotto i riflettori c'è la cosidetta 'dichiarazione integrativa' dei redditi. Prima ...

Berlusconi su Salvini e Di Maio : "Danno uno spettacolo negativo dell'Italia" : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse