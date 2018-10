Salvini e Di Maio trovano l' accordo sul decreto fiscale | ' Nasce lo Stato amico'

Pace fatta tra Salvini e Di Maio : escluso scudo per i capitali all'estero : L'accordo nell'ambito del consiglio dei ministri che si è svolto questo pomeriggio. Salvini : 'Non un passo indietro ma un passo avanti'. Di Maio : 'Creiamo uno Stato amico'. Conte: 'Nessuna manina'. Il ...

Manovra - Conte-Di Maio- Salvini : non ci sarà alcuna patrimoniale : "Non c'è nessuna volontà di fare una patrimoniale ". Lo affermano sia il premier Giuseppe Conte sia i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini al termine del Consiglio dei ministri. Con la ...

Leopolda - Bonolis a Renzi : “Di Maio e Salvini? Coppia di comici come Totò e Peppino o Franco e Ciccio” : “Nella commedia all’italiana abbiamo avuto grandi coppie comiche come Totò e Peppino o Franco e Ciccio. Ora abbiamo Salvini e Di Maio. Anche loro hanno il tormentone, come le grandi coppie comiche: per loro sono sempre i migranti“. Così Paolo Bonolis scherza con il senatore Pd, Matteo Renzi, sul palco della Leopolda a Firenze, parlando dei due vicepresidenti del Consiglio. “Salvini e Di Maio usano il decreto in maniera ...