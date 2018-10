Salvini e Di Battista | i destini incrociati dei gemelli populisti

Vilipendio : indagini su Salvini - Grillo e Di Battista padre - ok da ministero Giustizia : Vilipendio al Capo dello Stato, si indaghera' su Salvini e altri personaggi politici e non solo finiti nel mirino di diverse procure della repubblica per dichiarazioni ritenute offensive del decoro del Presidente Mattarella. Oltre al vicepremier e leader della Lega, chiamato oggi a rispondere della frase “magistratura schifezza” pronunciata nel 2016 per commentare alcune vicende giudiziarie che lo avevano indignato, le inchieste riguarderanno il ...

Di Battista - Fico e gli altri : il M5s che vuole togliere il giocattolo dalle mani di Salvini : Le parole di Alessandro Di Battisti e di Roberto Fico (e non solo) sulla Lega non rappresentano un messaggio a Salvini, ma soprattutto all'asse Di Maio - Casaleggio, che sta gestendo l'esperimento di governo e si sta assumendo l'onere di prendere decisioni cruciali. Così andiamo a sbattere, è il messaggio. Correggere la rotta e (provare a) togliere il giocattolo dalle mani di Salvini, la nuova priorità.Continua a leggere

Di Battista a Otto e Mezzo : 'Lega renda il maltolto fino all'ultimo centesimo'. Salvini : 'Robe interne al M5s' : In una fase in cui la politica è stata trasformata in comunicazione, il premier è cauto e parco di parole. Forse nel rumore generale è quello che ci vuole", ha osservato la conduttrice. Gruber ha poi ...

Alfonso Bonafede con Alessandro Di Battista contro Matteo Salvini : 'La Lega restituisca tutto' : Non solo Alessandro Di Battista : nel M5s anche Alfonso Bonafede si schiera contro Matteo Salvini . Il ministro della Giustizia, infatti, è tra i pochi tra i grillini ad accogliere con entusiasmo le ...

Alessandro Di Battista contro Matteo Salvini - legittimo sospetto del leghista : 'Questione interna ai 5 Stelle' : Un regolamento di conti grillino dietro i siluri di Alessandro Di Battista contro Matteo Salvini . Il pasionario dei 5 Stelle è intervenuto direttamente dal Guatemala a Otto e mezzo su La7, lanciando ...

Di Battista : “Se Salvini annacqua dll anticorruzione si sputtana. M5s? Non sono sfigatelli subalterni a Lega” : “Salvini? Credo che abbia ricevuto una telefonata dal San Raffaele, perché forse la pressione di Berlusconi è salita alle stelle dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri del ddl anticorruzione. E quindi i medici gli avranno suggerito di fare una dichiarazione tranquillizzante per tornare la pressione di Berlusconi a livelli normali”. Così a Otto e Mezzo, su La7, l’ex deputato M5s, Alessandro Di Battista, in collegamento dal Guatemala, ...

Di Battista : "La Lega restituisca il maltolto". Salvini : "Robe interne al M5S" : Alessandro Di Battista, uno dei big del MoVimento 5 Stelle, ma che non è in Parlamento in questa legislatura per suo stesso volere, è stato intervistato oggi a Otto e Mezzo (colLegato dal Guatemala) e ha parlato a ruota libera, anche di un tema delicato come quello dei fondi che la Lega dovrebbe restituire, ben 49 milioni. "Dibba" ha detto:"Io e Luigi abbiamo un carattere diverso ma da lui e Bonafede ho sentito più di una volta dire che le ...

Sequestro fondi Lega - ipotesi rateizzazione. Di Battista : 'Restituiscano tutto'. Salvini : 'Non li ho' : Un prelievo 'graduale', poco per volta, per consentire alla Lega di proseguire l'attività politica e non chiudere i battenti. Dopo mesi di battaglie in tribunale, che andranno avanti in Cassazione con il ricorso annunciato dai Legali del Carroccio entro la settimana, arriva quello che ...