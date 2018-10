Salvini “Di Maio sapeva tutto del decreto | basta sceneggiate” Ultime notizie | “Il testo

Schulz contro Salvini : “Distruttore della democrazia. Non risolve i problemi perché sono il suo carburante” : “Le Pen, Salvini, Orban e Gauland distruttori della nostra democrazia”. A Reggio Calabria, l’ex presidente federale del Partito Socialdemocratico tedesco Martin Schulz attacca il ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini durante un’incontro internazionale organizzato dalla Dvr sul tema del turismo. Parlando dei nazionalisti, Schulz, oggi parlamentare tedesco del SPD, ha spiegato che Salvini ha “trovato un capro espiatorio per tutto ...

MOSCOVICI “DI MAIO E Salvini FIGLI DELLE DISEGUAGLIANZE”/ Il commissario Ue : “Europa rischia di implodere” : MOSCOVICI “Italia xenofoba, pieno impegno per convincere i cittadini”. Il commissario dell'Unione Europea rilancia il vecchio continente in vista DELLE elezioni del 2019(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 14:31:00 GMT)

Decreto Salvini - sindaci a Roberto Fico : “Difendere il sistema Sprar”. Lui : “Accoglienza diffusa è la strada maestra” : La richiesta al presidente della Camera Roberto Fico, partita da amministratori locali e associazioni durante il convegno “L’immigrazione come risorsa” è stata unanime: difendere il sistema Sprar (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), di fronte alla stretta prevista dal Decreto Salvini su immigrazione e sicurezza, già approvato in Consiglio dei ministri e presto in arrivo in Parlamento. In occasione ...

Matteo Renzi difende Juncker : “Di Maio e Salvini lo attaccano per nascondere il loro disastro” : L'ex presidente del Consiglio Renzi decide di "non tacere" per non risultare dalla parte di chi "manganella sul web". In un post su Facebook e Twitter ha scritto che l'attacco di Di Maio e Salvini a Juncker è un modo per nascondere degli errori. Queste dichiarazioni hanno portato alla risposta del sottosegretario al Ministero dell'Interno Sibilia: "Qualcuno tolga le pile al pupazzo", ha scritto su Twitter.Continua a leggere

Napoli - la prima volta di Salvini da ministro : accolto e contestato. De Magistris : “Differenza abissale - ma cooperiamo” : La prima visita di Matteo Salvini, a Napoli, in veste di ministro dell’Interno divide la città tra contestatori e sostenitori. In mattinata, prima di presiedere il Comitato per l’ordine e la sicurezza, il vicepresidente del Consiglio si era recato al quartiere Vasto, un quartiere densamente popolato da migranti e teatro nei mesi scorsi di alcuni episodi di violenza e intolleranza. Poi la visita in Prefettura, accolto da circa un centinaio di ...

Manovra - Salvini : “Diamo invece di togliere. I mercati? Se ne accorgeranno dopo che l’avranno letta” : “Credibilità Tria a rischio? Questo è Governo del coraggio, in Europa capiranno“. L’ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Salvini dal suo studio al Viminale. “Finalmente c’è un Governo che pensa prima agli italiani, e quindi è una Manovra economica che restituisce il diritto alla pensione a centinaia di migliaia di sequestrati dalla legge Fornero, e sono tanti posti di lavoro che si liberano per i ...

Con il decreto Salvini si vuole “disintegrare” il sistema di accoglienza diffuso : Con il recente decreto Salvini si vuole “disintegrare” il sistema di accoglienza diffuso (sistema Sprar) che ha il suo modello

Aquarius - l’Ong accusa Salvini : “Dice bugie - da lui menzogne su Panama” : Mentre la nave Aquarius chiede alla Francia di aprire il porto di Marsiglia per far sbarcare 58 migranti, Sos Mediterranee accusa il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, definendo "bugie" le sue parole quando afferma che l'Italia non ha esercitato pressioni su Panama per rimuovere la bandiera del Paese dall'imbarcazione.Continua a leggere

BERLUSCONI - “M5S NEMICI DELLA LIBERTÀ”/ Ultime notizie - attacco a Salvini : “dichiarazioni sgradevoli” : BERLUSCONI: "M5s peggio DELLA Sinistra". Ultime notizie, leader di Forza Italia scatenato a Fiuggi contro il Governo: "In campo a elezioni per salvare il Paese"(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 14:30:00 GMT)

Salvini : “Di Maio persona onesta e concreta con cui lavoro bene - altri dei 5 Stelle no” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parla del governo e dei suoi alleati, intervistato ad Atreju, manifestazione di Fratelli d'Italia: "Io non lo conoscevo, fino a maggio non avevo mai parlato con Luigi Di Maio. Ho trovato in lui una persona di parola, onesta e concreta. Con cui sto lavorando bene, altri dei 5 Stelle no".Continua a leggere

Diciotti - Conte “dimentica” che Salvini è indagato per sequestro di persona aggravato : Quasi un mese dopo i fatti, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferisce in Parlamento sul caso Diciotti, fornendo una ricostruzione del salvataggio senza fare alcuna autocritica rispetto alla gestione operata dal ministro dei Trasporti e da quello dell'Interno. Duro attacco a Malta e all'Europa, nessuna parola sulle accuse di "sequestro di persona" per Matteo Salvini.Continua a leggere

Salvini difende Orban - mugugni a 5 Stelle<br>“Diritti umani violati” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini si schiera con il premier ungherese Viktor Orban, incontrato di recente a Milano, causando mugugni nell’alleato di governo M5s. Domani a Strasburgo si voterà sulle sanzioni contro l’Ungheria per presunte violazioni dello Stato di diritto, cioè della salvaguardia e rispetto dei diritti e delle libertà dell’uomo nell’ambito di un controllato e limitato potere statale sui singoli e la società grazie a ...

Salvini contro gli stranieri nel calcio : “diamo spazio ai giovani italiani” : ”Felice che anche altri importanti esponenti del mondo del calcio mi diano ragione. Occorre un limite al numero di giocatori stranieri in campo per poter dare spazio e fiducia a tanti giovani italiani che altrimenti vengono sacrificati”. Così il vice-premier e ministro degli Interni Matteo Salvini, su Leggo.it, concorda con il grido d’allarme lanciato ieri dal Ct della Nazionale Roberto Mancini sulla necessità di far ...