Salvini contro la Francia | Da oggi polizia al confine

Migranti "scaricati" al confine - scontro Salvini-Francia : Il ministro dell'Interno contro la Prefettura delle Hautes-Alpes: "I francesi ci hanno scritto solo dopo aver lasciato gli...

Migranti - ancora scontro con la Francia. 'Respingimento concordato'. Salvini 'Vecchia prassi' : Il video postato ieri da Matteo Salvini sui Migranti lasciati alla frontiera italo-francese 'mostra una procedura di non ammissione alla frontiera del tutto conforme alla prassi concordata tra la ...

Claviere - Salvini : «Nessun accordo con la Francia - ora controlli ai confini» Video : Il ministro dell’Interno replica a Parigi, che aveva parlato di «prassi concordata tra la polizia francese e la polizia italiana»

Salvini contro MACRON : I FRANCESI SCONFINANO/ Video Claviere - da Parigi : "Episodi isolati" : Matteo SALVINI CONTRO Emmanuel MACRON: “Rapporti a rischio con Francia”. Video nuovi sconfinamenti Claviere: “Atto ostile” per il ministro dell'Interno. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 00:31:00 GMT)

Condono - scontro Lega-M5S. Salvini : «Di Maio sapeva - non passo per scemo». Il leader 5 stelle : «Non sono bugiardo» : Resta molto alta la tensione fra Lega e M5s sul Condono, anche se il premier Giuseppe Conte cerca di rafreddare il clima e Palazzo Chigi precisa in una nota che la norma non è stata...

Condono - scontro Lega-M5S. Salvini : «Di Maio sapeva - non passo per scemo». Il leader 5 stelle : «Non sono bugiardo» : Resta molto alta la tensione fra Lega e M5s sul Condono, anche se il premier Giuseppe Conte cerca di rafreddare il clima e Palazzo Chigi precisa in una nota che la norma non è stata...

Salvini contro Macron posta un nuovo video di presunto sconfinamento della Gendarmerie : Roma, 19 ott., askanews, - Un'auto della polizia francese a Claviere, al confine tra Italia e Francia, dalla quale vengono fatte uscire tre persone che poi se ne vanno. L'auto riparte con i soli ...

Salvini contro Macron : “Rapporti a rischio con Francia”/ Video nuovi sconfinamenti Claviere : “Atto ostile” : Matteo Salvini contro Emmanuel Macron: “Rapporti a rischio con Francia”. Video nuovi sconfinamenti Claviere: “Atto ostile” per il ministro dell'Interno. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 20:08:00 GMT)

Migranti - scontro Italia Francia : Salvini sbeffeggia il presidente Macron : Perentoria la richiesta del ministro dell'Interno al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron che viene...

Salvini “PER SCEMO NON CI PASSO” - DI MAIO “E IO PER BUGIARDO”/ Ultime notizie - caso condono : domani incontro : Decreto fiscale, Lega vs M5s: SALVINI "per SCEMO non ci passo". Ultime notizie, Luigi Di MAIO replica: "non fare il fenomeno". Conte convoca Cdm per domani(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 18:10:00 GMT)

Pace fiscale - scontro tra i vicepremier. Salvini : “In cdm Conte leggeva e Di Maio scriveva”. Il vicepremier M5s : “Io bugiardo o distratto? Non ci sto” : La perturbazione sul governo Conte sembrava ormai lontana: i vicepresidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini – a mezzo Rete4 – avevano fatto la Pace, il primo rinnovando la fiducia nei confronti dell’alleanza con la Lega, il secondo rendendosi disponibile a fare un altro consiglio dei ministri per correggere il decreto fiscale. E invece no, oggi si ricomincia daccapo. Perché la battaglia si infiamma di nuovo, questa volta via ...

"Vittoria per Lodi" - "Razzisti...". Scontro Fubini-Salvini sull'Italvolley : La vittoria dell'Italvolley in rosa che di fatto ai mondiali si giocherà la finalissima con la Serbia ha scatenato i commenti sui social. Di fatto c'è chi esalta le nostre azzurre e chi usa la vittoria della Nazionale per attaccare, seppur indirettamente, il ministro degli Interni, Matteo Salvini. È il caso di Fubini, vicedirettore del Corsera che di fatto ha dedicato la vittoria dell'ItalVolley alla dirigente scolastica di Lodi che ha ...

Manovra - prosegue lo scontro Salvini-Di Maio : Non si placa il duello a distanza tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, dopo le forti tensioni degli ultimi giorni per il condono penale e lo scudo per i capitali all'estero contenuti nel dl fiscale."Domani si tratta solo di togliere la norma sul condono penale. Sia chiaro: nessun mercimonio su altri tavoli. Il condono tombale nell'accordo non c'era". Sarebbe questo, secondo quanto apprende l'agenzia l'Adnkronos, l'avvertimento che Luigi Di Maio ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio e la crociata contro Matteo Salvini : domenica in studio Mimmo Lucano : Toh, che caso. Fabio Fazio a Che tempo che fa di domenica 21 ottobre ospiterà in studio Mimmo Lucano , il sindaco di Riace, 'esiliato' per decisione del tribunale del Riesame dopo la revoca degli ...