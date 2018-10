Condono - il vicepremier Matteo Salvini : “Stimo Conte ma questa volta chiederò anch’io una copia del decreto” : “Conte ha la mia stima e ha sempre ragione, l’unica cosa è che stavolta chiederò che quando lui leggerà il decreto e Di Maio prenderà nota, una copia la voglio anche io. Altrimenti poi non vorrei che si ricominciasse da capo. È un fraintendimento, un misunderstanding”. Entrando al Forum di Coldiretti a Cernobbio, il vicepremier Matteo Salvini è tornato a parlare della polemica sul decreto fiscale e sulle modifiche denunciate da Luigi ...

Salvini : 'Conte ha la mia stima - ma stavolta chiederò copia del testo' : 'Conte ha la mia stima e ha sempre ragione, l'unica cosa è che stavolta chiederò che quando lui leggerà il decreto e Di Maio prenderà nota, una copia la voglio anche io. Altrimenti poi non vorrei che ...

Pugilato M5s-Lega - ora chiarimento Di Maio-Salvini-Conte-Giorgetti : Roma, 19 ott., askanews, - Matteo Salvini e Luigi Di Maio dicono di voler risolvere, domani, in Consiglio dei Ministri la questione del dl fiscale, ma passano la giornata a tirarsi fendenti via ...

Salvini : 'Io c'ero - Conte leggeva e Di Maio verbalizzava'. Di Maio : Non sono fesso né bugiardo'. Gelo sul governo : Salvini: 'Io c'ero, Conte leggeva e Di Maio verbalizzava'. Di Maio: Non sono fesso né bugiardo'. Gelo sul governo -

"Conte leggeva - Di Maio scriveva" - poi Di Maio risponde alle accuse di Salvini : Governo sull'orlo di una crisi di nervi. "Non voglio passare per bugiardo" dice Di Maio che replica all'invettiva di Salvini...

Pace fiscale - scontro tra i vicepremier. Salvini : “In cdm Conte leggeva e Di Maio scriveva”. Il vicepremier M5s : “Io bugiardo o distratto? Non ci sto” : La perturbazione sul governo Conte sembrava ormai lontana: i vicepresidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini – a mezzo Rete4 – avevano fatto la Pace, il primo rinnovando la fiducia nei confronti dell’alleanza con la Lega, il secondo rendendosi disponibile a fare un altro consiglio dei ministri per correggere il decreto fiscale. E invece no, oggi si ricomincia daccapo. Perché la battaglia si infiamma di nuovo, questa volta via ...

Manovra - Conte : “Salvini al Cdm? Non prendo le presenze in anticipo”. Poi la rassicurazione : “La maggioranza è solida” : “Salvini al Consiglio dei ministri? Le presenze non le prendo prima, le raccolgo quando inizia il Cdm“. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Bruxelles. “La maggioranza sta lavorando molto bene e non c’è alcun motivo di dubitare. C’è la piena consapevolezza che stiamo facendo delle importanti riforme per il Paese” ha aggiunto, riferendosi, evidentemente, alle tensioni che stanno minacciando in ...

Salvini : «Non passo per scemo : in quel Cdm Conte leggeva e Di Maio scriveva» : Resta molto alta la tensione fra Lega e M5s sul condono, anche se il premier Giuseppe Conte cerca di rafreddare il clima. «Io sentirò tutti, però inizio ad arrabbiarmi,...

Conte : "Salvini non dice il falso" Lite sul Dl Fiscale - chi ha ragione? : "Salvini non dice qualcosa di falso. Nel corso del Cdm è arrivata una prima partizione normativa". Poi, questa norma è stata "aggiunta all'ultimo, in zona Cesarini". Lo afferma il premier... Segui su affaritaliani.it

"Conte leggeva - Di Maio scriveva" : Salvini accusa i 5 stelle : "Non voglio passare per scemo. Niente scherzetti". L'invettiva del vicepremier Matteo Salvini apre un crisi di governo mai...

Decreto fiscale - la verità di Salvini : “Conte leggeva e Di Maio scriveva. Se qualcuno era distratto - poi non dia colpa a Lega” : “C’erano due persone protagoniste di quel Cdm in cui si è discusso del Decreto fiscale che ora fa inorridire i 5 stelle. Uno leggeva il testo e uno scriveva, verbalizzava. Chi leggeva era il presidente Conte, che ha tutta la mia stima, che sta battagliando in Europa per difendere l’Italia. Lui leggeva e Di Maio verbalizzava. Anche Di Maio è corretto e coerente, conto di lavorare bene con lui per cinque anni. Ma passare per amici dei ...

Dl Fisco - Salvini : Conte leggeva e Di Maio scriveva; per scemo non ci passo : 'Uno leggeva il testo e uno scriveva, verbalizzava. Chi leggeva era il presidente Conte, che ha tutta la mia stima, che sta battagliando in Europa per difendere l'Italia. Lui leggeva e Di Maio ...

Salvini : «Comincio ad arrabbiarmi - in quel Cdm Conte leggeva e Di Maio scriveva» : Resta molto alta la tensione fra Lega e M5s sul condono, anche se il premier Giuseppe Conte cerca di rafreddare il clima: nessuna frattura, assicura. «Io sentirò tutti, però...

Matteo Salvini - la verità sul Cdm e la 'manina' : 'Conte leggeva e Di Maio scriveva - la pazienza ha un limite' : Matteo Salvini non nasconde un po' di preoccupazione, ma soprattutto insofferenza dopo l'uscita di Luigi Di Maio a Porta a porta sulla ormai famosa 'manina' che avrebbe introdotto il condono penale ...