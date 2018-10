Salvini Con Di Maio non parlo | stavolta chiedo copia del decreto

Francia il video mostrato da Salvini mostra 'un respingimento concordato' : Il video postato ieri da Matteo Salvini sui migranti lasciati alla frontiera italo-francese 'mostra una procedura di non ammissione alla frontiera del tutto conforme alla prassi concordata tra la ...

Dl Fiscale - Salvini : “Prossima volta che Conte leggerà e Di Maio scriverà chiederò una copia” : “Conte ha la mia stima ma stavolta chiederò che quando lui leggerà il decreto e Di Maio prenderà nota una copia la voglio anche io”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini al Forum Internazionale Coldiretti a Cernobbio L'articolo Dl Fiscale, Salvini: “Prossima volta che Conte leggerà e Di Maio scriverà chiederò una copia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Matteo Salvini : "Stimo Conte - ma questa volta chiederò una copia del testo" : "Conte ha la mia stima e ha sempre ragione, l'unica cosa è che stavolta chiederò che, quando lui leggerà il decreto e Di Maio prenderà nota, una copia la voglio anche io. Altrimenti poi non vorrei che si ricominciasse da capo". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna sulla polemica delle modifiche al Dl Fisco denunciata dal ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. E alla domanda se ci sia stato un ...

Polemica decreto - Salvini : “Conte ha la mia stima - ma stavolta chiederò copia del testo” : "Io ho detto non vi va bene, ve lo siete scritti, ve lo siete letti, avete cambiato idea, ve lo riscrivete e a me va bene, perché io dalla sera alla mattina non cambio idea". Così il leader della Lega poche ore prima del Consiglio dei ministri che dovrà risolvere la questione del decreto fiscale.Continua a leggere

Matteo Salvini - a poche ore dal Consiglio dei ministri detta le condizioni : 'Ora voglio una copia del decreto' : A poche ore dal Consiglio dei ministri straordinario preteso da Luigi Di Maio, Matteo Salvini mette in chiaro le condizioni per approvare una volta per tutte il decreto fiscale: 'Conte ha la mia stima ...

Decreto fiscale - la verità di Salvini : “Conte leggeva e Di Maio scriveva. : Decreto fiscale, la verità di Salvini: “Conte leggeva e Di Maio scriveva. In queste ore “non li ho sentiti” ma “se uno legge e l’altro scrive, e non si capiscono, si chiariscano fra Conte e Di Maio”. Così il vicepremier Matteo Salvini a margine di un comizio elettorale della Lega a Mezzocorona (Trento), è tornato sulla riunione del Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al Dl fiscale. Riunione in cui, ...

Francia : il video mostrato da Salvini mostra "un respingimento concordato" : La Prefettura delle Hautes-Alpes scrive: "I tre migranti provenivano dall'Italia e non avevano documenti. Il commissariato di Bardonecchia era informato".

M5s - ho sognato che Di Maio rompeva con Salvini. Ed era tutto bellissimo : di Andrea Taffi Ho fatto un sogno. Ho sognato che Luigi Di Maio, dopo le minacce (poi ritirate) di andare in procura a denunciare una indebita aggiunta sul testo del provvedimento istitutivo della cosiddetta pace fiscale (o condono: ognuno lo chiami come crede), tornasse in tv da Vespa e annunciasse l’immediata e irrevocabile decisione del Movimento 5 stelle di rompere l’alleanza di governo con la Lega. Certo, visto il delicatissimo ...

Condono - il vicepremier Matteo Salvini : “Stimo Conte ma questa volta chiederò anch’io una copia del decreto” : “Conte ha la mia stima e ha sempre ragione, l’unica cosa è che stavolta chiederò che quando lui leggerà il decreto e Di Maio prenderà nota, una copia la voglio anche io. Altrimenti poi non vorrei che si ricominciasse da capo. È un fraintendimento, un misunderstanding”. Entrando al Forum di Coldiretti a Cernobbio, il vicepremier Matteo Salvini è tornato a parlare della polemica sul decreto fiscale e sulle modifiche denunciate da Luigi ...

Salvini : 'Conte ha la mia stima - ma stavolta chiederò copia del testo' : 'Conte ha la mia stima e ha sempre ragione, l'unica cosa è che stavolta chiederò che quando lui leggerà il decreto e Di Maio prenderà nota, una copia la voglio anche io. Altrimenti poi non vorrei che ...

'Migranti scaricati al confine' - la Francia smentisce Salvini : normale respingimento : La Francia smentisce Salvini e nega l'esistenza di un nuovo caso di migranti portati dentro i confini italiani da agenti d'Oltralpe. Il video postato ieri dal ministro dell'Interno sui migranti ...

Condono : chi ha fatto litigare Di Maio e Salvini? : Cosa sta succedendo davvero intorno al decreto fiscale? Chi ha fatto davvero litigare i viceministri Di Maio e Salvini? Ieri Giorgetti, sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio, rilascia ...

«Migranti scaricati al confine» - la Francia smentisce Salvini : normale respingimento : La Francia smentisce Salvini e nega l'esistenza di un nuovo caso di migranti portati dentro i confini italiani da agenti d'Oltralpe. Il video postato ieri da ministro dell'Interno...

Salvini : 'Conte ha la mia stima - ma stavolta chiederò copia del testo' : 'Conte ha la mia stima e ha sempre ragione, l'unica cosa è che stavolta chiederò che quando lui leggerà il decreto e Di Maio prenderà nota, una copia la voglio anche io. Altrimenti poi non vorrei che ...