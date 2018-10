Salvini "Con Di Maio non parlo più - non passo per scemo" : "Ma è normale che loro abbiano montato tutta 'sta panna e poi neanche abbiano una proposta?". A poche ore dal Consiglio dei ministri che vedà una vera e propria resa dei conti, Matteo Salvini attacca i Cinque Stelle dopo il caos sul decreto fiscale."Io sono un pescatore, mio nonno mi ha insegnato che non si deve mollare mai", dice al Corriere smentendo l'ipotesi di una crisi di governo, "E poi, nei comizi tutti mi dicono la stessa cosa: 'Matteo ...

Crisi di governo - Salvini ci ripensa : pace con Di Maio - 'torna il sereno' con gli alleati : Niente Crisi di governo: oggi ci pensa Salvini a lanciare un segnale di pace all’indirizzo dell’alleato Di Maio ed è subito 'quiete dopo la tempesta' nella maggioranza. Con una metafora usata per chiudere la polemica con i 5 stelle per la cosiddetta 'manina [VIDEO]', che secondo i ministri pentastellati avrebbe allargato a dismisura le maglie del condono previsto dal decreto fiscale, il numero due dell’esecutivo gialloverde prova a calmare le ...

Salvini CONTRO MACRON : I FRANCESI SCONFINANO/ Video Claviere - da Parigi : "Episodi isolati" : Matteo SALVINI CONTRO Emmanuel MACRON: “Rapporti a rischio con Francia”. Video nuovi sconfinamenti Claviere: “Atto ostile” per il ministro dell'Interno. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 00:31:00 GMT)

Condono - scontro Lega-M5S. Salvini : «Di Maio sapeva - non passo per scemo». Il leader 5 stelle : «Non sono bugiardo» : Resta molto alta la tensione fra Lega e M5s sul Condono, anche se il premier Giuseppe Conte cerca di rafreddare il clima e Palazzo Chigi precisa in una nota che la norma non è stata...

Salvini : "Condono? Verità agli atti - non passo per scemo" | Di Maio : "Non sono bugiardo o distratto - ora sistemiamo" : Lega-M5s ai ferri corti sul decreto fiscale. Servirà un nuovo Cdm per intervenire, preceduto da un vertice politico.Tensione anche sul decreto sicurezza per gli 80 emendamenti del M5s. Spread in netto calo a 301, Piazza Affari chiude piatta

Salvini : "Altri migranti scaricati a Claviere - rapporti con la Francia a grave rischio" : Il vicepremier ha visionato un nuovo video girato a Claviere, dove la gendarmeria francese aveva già scaricato alcuni migranti da un furgone: "Atto ostile"

Renzi : “Salvini e Di Maio cialtroni - mettono in pericolo l’Italia con la loro incompetenza” : "La situazione è veramente preoccupante, quei due stanno combinando un vero casino e rovinando tutto quello che noi abbiamo fatto. Quello che abbiamo fatto viene messo in pericolo da quel connubbio di menti che sono Salvini e Di Maio, stanno mettendo in pericolo l'Italia con la loro incompetenza, cialtroni!", ha tuonato Renzi aprendo la nona edizione della Leopolda.Continua a leggere

Salvini denuncia un altro sconfinamento di migranti dalla Francia : In Italia “Conte leggeva e Di Maio scriveva il testo del condono”, ha detto Matteo Salvini. Il vicepremier ha aggiunto che sabato “alle 13 ci sarà il cdm per cambiare questo decreto”. Luigi Di Maio ha risposto che “il racconto di Salvini è falso. Io non sono né bugiardo né distratto”. Non abbiamo

Salvini : «Altri migranti scaricati dai francesi al confine - è un atto ostile» Video : A rispondere a Salvini erano state fonti dell'Eliseo, insistendo sulla versione dell'errore e denunciando una 'strumentalizzazione politica individuale' da parte del ministro italiano. 'C'è stata - ...

La videodenuncia di Salvini : “Un nuovo sconfinamento della polizia francese - è atto ostile”. Le immagini a Claviere : Un altro sconfinamento da parte della polizia francese per riportare migranti in territorio italiano. La denuncia arriva direttamente dal vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che posta un video su Facebook, prima ancora che la polizia e la Procura abbiano acquisito gli elementi per aprire un’indagine. “È una provocazione e un atto ostile – ha detto il titolare del Viminale – i rapporti tra ...