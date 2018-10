Salvini | Chiederò copia del Dl Di Maio | Ne avrà 2 Condono stop

Condono - il vicepremier Salvini : “Chiederò anch’io una copia del decreto”. Di Maio : “Via il condono - lasciamo la pace fiscale” : “Togliamo di mezzo il condono per gli evasori e lasciamo la pace fiscale. In Cdm quell’articolo 9 non è mai stato letto nel dettaglio ma sono stati enunciati i principi generali dell’accordo. Smentisco qualsiasi tipo di ripensamento sul rapporto deficit/pil al 2,4%. Ci fa molto piacere e siamo felici del no della Lega al condono. Sono amici ritrovati”. Così il vice premier, Luigi Di Maio parlando davanti a Palazzo Chigi prima ...

Salvini contro Juncker; “Parlo con persone sobrie - chiederò i danni” : Salvini non ci sta, dopo l’affronto di Juncker il Ministro italiano continua a replicare Salvini tuona contro Juncker e mentre all’Eurogruppo di ieri, intanto il ministro dell’Economia Giovanni Tria rassicurava i vertici di Bruxelles sulla tenuta economica della manovra col rapporto deficit/pil al 2,4%, il presidente della Commissione Ue tirava bordate contro l’Italia paragonandola alla Grecia e aprendo così una nuova ...

Diciotti : Salvini - non chiederò l'immunità : 'Se il Tribunale dirà che devo essere processato, andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore. Voglio proprio vedere come va a finire...'. Lo ha detto il ministro dell'Interno,...

