Salvate il soldato Sami

gqitalia

: Salvate il Soldato Tria. #fratellidicrozza - fasulo_antonio : Salvate il Soldato Tria. #fratellidicrozza - RosariaTassaro : SALVATE IL SOLDATO Carlo Syd Tarallo! #jesuisnzogna - MatteoS11945980 : Se cade il governo (Dio, Allah, Geova, Osiride non vogliano), siamo sicuri che si vada a nuove elezioni? L'ultima s… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Fullscreen01/09 Aurora boreale ad Hammerfest02/09 I graffiti di Alta03/09 Il villaggio di Gjesvaer04/09e aurora boreale05/09 La luce a Skarsvag06/09 Il villaggio di Gjessvaer07/09 Davvi Siidask Reiseliv (foto Ørjan Bertelsen)08/09 L'aurora boreale09/09 Capo Nord al tramonto Una renna rossa impressa sulla pietra, come un tatuaggio realizzato col sangue nel fiordo di Alta, è il segnale che siamo nella terra dei. Questa collezione open air composta da sei mila graffiti di tre milioni di anni fa, scoperta da un bambino mentre andava a pesca, racconta come un romanzo illustrato la vita dell’ultimo e unico popolo indigeno d’Europa, in estinzione come l’orso polare, anch’esso scolpito sui massi di Alta, e adorato quale ancestrale divinità. E poi le renne: senza questi cervidi dal palco peloso e il mantello chiaro e maculato, inon sarebbe esistiti da ...