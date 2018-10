Auschwitz - 3 minorenni fanno Saluto romano : si scatena la polemica : Foto shock postata su Instagram, nella quale si vedono tre giovani ragazze fare il saluto romano di fronte all"ingresso del campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia.L"immagine, diffusa sul social network lo scorso martedì, ha subito scatenato una polemica enorme, tanto che in poco tempo è stata rimossa dalle stesse autrici. Troppo tardi, tuttavia. Oramai lo scatto si è diffuso in rete e le conseguenze per le adolescenti potrebbero essere ...

Saluto romano ad Auschwitz - foto choc di tre ragazze in gita scolastica : Giovani, bionde, carine e con il braccio destro alzato a fare il Saluto romano. Sullo sfondo, il campo di sterminio di Aushwitz. La foto, diffusa in Italia da i Sentinelli di Milano, ha in poco tempo...

Fece Saluto romano a Marzabotto : udienza su ricorso all'archiviazione : BOLOGNA Può tornare in discussione l'archiviazione di Eugenio Maria Luppi, il calciatore dilettante di 26 anni che il 17 novembre 2017 esultò facendo un saluto romano e mostrando una maglietta della ...

Saluto romano in ricordo Salò - assolti : ANSA, - CAGLIARI, 19 SET - Tutti assolti perché il fatto non sussiste. Il giudice del Tribunale di Cagliari, Simone Nespoli, ha fatto cadere l'accusa di apologia del fascismo nei confronti di sette ...

Monza - bufera sul cane poliziotto “fascista”. Consigliere Pd : “Si chiama Narco della Decima Mas”. L’assessore : “Non fa Saluto romano” : Nell’unità della polizia cinofila di Monza c’è un pastore tedesco, il cui nome è Narco della Decima Mas, con un chiaro riferimento al corpo militare della Repubblica di Salò. In Consiglio comunale, il Consigliere del Pd, Marco Lamperti, ha sollevato la questione, chiedendo spiegazioni alla Giunta. “Non si preoccupi, non fa il saluto romano e non ha busti del Duce nella cuccia” è stata la replica dell’assessore alla ...

Trieste - il sindaco Dipiazza fa il Saluto romano in diretta : "A noi" : Durante la diretta della trasmissione "Ring", su Telenova, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, si è lasciato andare al saluto romano, accompagnandolo col canonico "A noi", mentre scorreva la ...

Saluto romano a funerale : Digos a lavoro : ANSA, - SASSARI, 12 SET - La Procura di Sassari ha affidato alla Digos ulteriori accertamenti sull'episodio del Saluto romano, con tanto di picchetto e "chiamata del presente", dello scorso 2 ...

Saluto romano durante funerale a Sassari : indagati i 23 'camerati' : Secondo quanto scrive La Nuova Sardegna , l'indagine della procura di Sassari prosegue e potrebbe presto allargarsi. "È un omaggio funebre che ho voluto fare io per rispettare un'espressa volontà di ...

Saluto romano al funerale del professor Todini - 23 indagati a Sassari - : L'1 settembre, durante la cerimonia sul sagrato della chiesa di San Giuseppe, un gruppo di persone aveva eseguito il gesto fascista per l'assistente di Storia del diritto italiano all'università della ...

Saluto romano a Sassari : 23 indagati : ANSA, - Sassari, 10 SET - Tutti i partecipanti al Saluto romano al funerale del docente universitario Giampiero Todini, il 2 settembre a Sassari, risultano indagati dalla Procura sassarese. Ne dà ...

Catanzaro - Saluto romano al funerale del neofascista Ferdinando Giardini : Come accaduto nelle scorse settimane per il sardo Gianpiero Todini anche per il calabrese Ferdinando Giardini, tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano, alcune decine di nostalgici hanno fatto il saluto romano.Continua a leggere

Germania : Chemnitz - 120 indagati - 6 per Saluto romano : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Saluto romano a funerali : esposto M5s : Così il senatore del Movimento 5 Stelle, Ettore Licheri, motiva l'esposto-denuncia che ha presentato oggi in Procura a Sassari, dopo la bufera politica e mediatica sul Saluto fascista che ha ...

SASSARI - Saluto romano A FUNERALE DEL PRFO TODINI/ Ultime notizie - video - il figlio : "Ai funerali non è vietat : SASSARI, FUNERALE fascista per il prof universitario TODINI “Camerata attenti!”. video Ultime notizie: è polemica dopo la diffusione del filmato sul web(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 09:53:00 GMT)