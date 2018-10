Salute | l’apnea notturna è più letale nei pazienti con brevi interruzioni della

meteoweb.eu

(Di sabato 20 ottobre 2018)si verifica quando i muscoligola si rilassano occasionalmente e bloccano le vie respiratorie deidurante il sonno. La condizione è collegata ad una serie di malattie, come ipertensione e malattie cardiache, e aumenta il rischio di morte. Gli specialisti del sonno attualmente utilizzano una misurazione, chiamata indice di apnea-ipopnea, che corrisponde al numero di volte in cui un paziente smette di respirare per ogni ora di sonno, per diagnosticare la gravità del. Ma l’indice, che è basato soprattutto su dati maschili, non predice con esattezza il rischio nelle donne. Ora, un nuovo studioOregon Health & Science University (OHSU), pubblicato su American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, ha svelato che, oltre al numero direspirazione, anche la durata di ogni interruzione è importante. I ...