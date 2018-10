Salute | ecco di quante ore di sonno abbiamo bisogno per il nostro benessere | ma

Ecco come una colazione di scarsa qualità influisce sulla Salute cardiovascolare dei bambini : “La colazione non è solo il primo pasto del giorno ma anche quello che può essere considerato come il più importante. Nonostante questo, molti bambini vanno a scuola senza fare colazione, il che significa che all’ora di pranzo sono più affamati e possono mangiare più di quanto dovrebbero. L’assenza di colazione è stata precedentemente correlata a grasso in eccesso e altri disturbi associati, quindi incoraggiare la colazione fa già parte delle ...

Fumo : l’esposizione del padre alla nicotina ha effetti negativi sulla Salute dei figli anche se la madre non ha mai fumato - ecco quali : Mentre le donne sono da sempre avvisate sui pericoli del Fumo durante la gravidanza, molto meno si sa sui rischi per i figli degli uomini che fumano. l’esposizione alla nicotina per le donne è riconosciuta come un importante fattore di rischio per disturbi comportamentali, come il Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD). Con gli uomini, invece, non ci sono state prove finora di separati fattori di rischio genetici provenienti da ...

Negramaro - cambiano le date dell’ ‘Amore Che Torni Tour’ : ecco le novità dopo i problemi di Salute del chitarrista : cambiano le date dell’ ‘Amore Che Torni Tour’ dei Negramaro: ecco le novità nel calendario degli eventi dopo i problemi di salute del chitarrista Emanuele Spedicato Live Nation Italia comunica il rinvio di “Amore Che Torni Tour”, il tour nei più importanti palasport italiani dei Negramaro. A causa delle condizioni di salute del chitarrista Emanuele Spedicato, le date saranno riprogrammate a partire da febbraio 2019. I ...

Salute : ecco come uccidere i batteri della polvere in casa con un semplice gesto : Far entrare la luce solare negli ambienti domestici attraverso le finestre può uccidere i batteri che vivono nella polvere, secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’University of Oregon, pubblicato sulla rivista Microbiome. I ricercatori hanno scoperto che nelle stanze buie in media il 12% dei batteri sono vivi e capaci di riprodursi rispetto al 6% dei batteri esposti alla luce diurna e al 6,1% dei batteri esposti alla luce UV. Il ...

Radiazioni Smartphone : Ecco I Più Pericolosi Per La Salute : Quali sono i telefoni che emanano più Radiazioni? Ecco la classifica degli Smartphone con più Radiazioni. Ecco i telefoni con valori SAR più elevati Radiazioni Smartphone: Ecco la lista dei più Pericolosi Stai per comprare un telefono nuovo? Leggi bene questo articolo prima di spendere i tuoi soldi! Prima di completare l’acquisto, ti consiglio caldamente […]

Radiazioni Smartphone : Ecco I Più Pericolosi Per La Salute : Quali sono i telefoni che emanano più Radiazioni? Ecco la classifica degli Smartphone con più Radiazioni. Ecco i telefoni con valori SAR più elevati Radiazioni Smartphone: Ecco la lista dei più Pericolosi Stai per comprare un telefono nuovo? Leggi bene questo articolo prima di spendere i tuoi soldi! Prima di completare l’acquisto, ti consiglio caldamente […]

Nichi Vendola colpito da infarto : ecco le sue condizioni di Salute : Malore per Nichi Vendola. Lunedì scorso, l’ex governatore pugliese ha accusato un malessere ed è stato ricoverato presso l’Ospedale Gemelli di Roma, dove gli è stato diagnosticato un infarto. Sottoposto a intervento chirurgico, a Vendola è stato applicato uno stent. Nei prossimi giorni verranno date ulteriori notizie sullo stato di salute del paziente che è in terapia intensive e non è in pericolo di vita. Vendola non è comunque in ...

Salute : ecco la bevanda che abbassa il rischio di rosacea : Secondo uno studio osservazionale condotto dalla Brown University di Providence, pubblicato sulla rivista JAMA Dermatology, assumere une determinata bevanda abbassa il rischio di ammalarsi di rosacea, una patologia infiammatoria cronica della pelle che causa irritazione e rossore. I ricercatori hanno studiato informazioni relative a oltre 82mila donne ed in particolare l’assunzione di cioccolato, caffè, tè e soda: si è scoperto che coloro ...

7-8 ore di sonno a notte sono la quantità ottimale per la Salute : ecco gli effetti sul cervello e sulle abilità cognitive del dormire troppo o troppo poco : I neuroscienziati del Brain and Mind Institute della Western University hanno condotto lo studio sul sonno più grande del mondo per catturare le vere abitudini delle persone su un processo così importante per il nostro organismo. Lo studio, pubblicato sulla rivista SLEEP, è stato lanciato nel 2017 ed entro pochi giorni oltre 40.000 persone di tutto il mondo hanno partecipato all’indagine scientifica online, che includeva un questionario ...

Attività fisica e inquinamento atmosferico : ecco gli effetti di un esercizio regolare all’aria aperta sulla Salute di fumatori e non : Un nuovo studio, condotto dal Barcelona Institute of Global Health (ISGlobal) su 4.500 persone di 9 Paesi europei (Italia, Belgio, Francia, Germania, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito) e pubblicato sulla rivista Environment International, ha voluto valutare se l’esposizione residenziale all’inquinamento atmosferico – valutata come la concentrazione annua media di diossido di azoto e di polveri sottili PM2.5 e PM10 – modifica gli ...

Gli additivi delle sigarette elettroniche sono pericolosi per la Salute : ecco gli effetti negativi sui polmoni : Le sigarette elettroniche, i popolari dispositivi alimentati a batteria che simulano l’atto di fumare una sigaretta tradizionale, erogano un vapore derivato da sostanze chimiche liquide contenute in una cartuccia ricaricabile. Le ricariche solitamente contengono glicole propilenico, nicotina e spesso aromi. Il glicole propilenico – un additivo alimentare inodore e incolore – lo si trova in numerosi cibi e bevande processate ed è anche utilizzato ...

Salute : ecco quali sono gli oli alimentari migliori per abbassare i livelli di colesterolo “cattivo” : Se volete abbassare i vostri livelli di colesterolo LDL, meglio conosciuto come “colesterolo cattivo”, la ricerca è chiara: dovreste cambiare i grassi saturi con quelli insaturi. Molti studi, che sostengono che i grassi mono e polinsaturi siano migliori per i lipidi nel sangue rispetto ai grassi saturi, rendono difficile capire quale siano gli oli vegetali più benefici per la Salute. In uno studio pubblicato su Journal of Lipid Research, Lukas ...

Rischio salmonella - prodotti richiamati dai supermercati : ecco i lotti interessati. La nota del Ministero della Salute : Rischio salmonella negli alimenti presenti nei supermercati italiani. Nello specifico, nei richiami autorizzati in data odierna, si parla di salmonella enterica. Di cosa si tratta? Conosciuta in precedenza come salmonella cholaeresuis, è un batterio gram-negativo, flagellato, a forma di bastoncello che appartiene al genere delle Salmonelle. Molti casi di salmonellosi sono causati da cibo infettato da salmonella enterica, che spesso infetta ...

Troppa vitamina A non fa bene alla Salute : ecco perché non bisogna eccedere le dosi raccomandate : La vitamina A è una vitamina essenziale, importante per numerosi processi biologici, come la crescita, la vista, l’immunità e il funzionamento degli organi. I nostri corpi non sono in grado di produrre vitamina A ma una dieta sana che includa carne, latticini e verdure dovrebbe essere sufficiente a mantenere il fabbisogno nutrizionale del corpo. Alcune prove suggeriscono che le persone che assumono integratori di vitamina A potrebbero essere ...