Salute | Burioni alla Leopolda ' Possibile che oggi ci sia un morto per morbillo a Trieste '

Burioni prende a calci le "Balle mortali" sulla nostra Salute : È incredibile: in coda ai telegiornali abbiamo ancora gli oroscopi, e a poco serve spiegare che si tratta di una credenza primitiva, mentre a chi ogni giorno ti domanda "Di che segno sei?" non è che puoi metterti a fargli un corso accelerato per dargli delle basi di astrofisica.Così come hai voglia a dire a qualcuno che l'omeopatia è acqua, che la naturopatia è una credenza, che la medicina alternativa è alternativa solo alla prova scientifica, ...