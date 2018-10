Salto con gli sci | Alex Insam e Lara Malsiner si aggiudicano il titolo italiano sul

Legata e aggredita mentre svuotano le slot : dopo l'asSalto in via Romana continuano le indagini : Vanno avanti le indagini riguardanti la rapina messa a segno la scorsa notte all'interno di un bar del quartiere San Marco. Qui alle 4 del mattino la titolare dell'esercizio sarebbe stata aggredita da ...

Salto con gli sci - Lara Malsiner in allenamento a Predazzo insieme al team maschile : Lara Malsiner impegnata sul trampolio di Predazzo insieme al team maschile, primi salti per Elena Runggaldier dopo il rientro allenamento a Predazzo (Tn) per Lara Malsiner, unica saltatrice della squadra femminile attualmente a disposizione dell’allenatore resposnabile Janko Zwitter. La giovanissima altoatesina sarà impegnata martedì 16 ottobre sul trampolino trentino, proseguono nel frattempo la rieducazione la sorella Manuela ed ...

Piazza Affari choc e soprasSalto - manovra economica è ruspante : ... ragion per cui, nonostante i proclami di mantenere la barra dritta, i numeri del Documento di economia e finanza dovranno essere cambiati. Dovranno essere meno virtuali e più agganciati all'attuale ...

Incredibile in Russia - Norik Avdalyan realizza un rigore con Salto mortale : ... Rubin Kazan youth player scores astonishing backflip penalty https://t.co/koUUcoLOA0 pic.twitter.com/bFqVmAKaRm - Guardian sport, @guardian_sport, 8 ottobre 2018

Salto con gli sci - doppio podio per l’Italia nell’ultimo atto dell’Alpen Cup a Predazzo : Malsiner e Sieff ancora protagoniste nella seconda giornata di Alpen Cup a Predazzo Ancora un duplice podio per l’Italia al femminile nell’ultimo atto dell’Alpen Cup di Salto e combinata nordica andata in scena a Predazzo grazie all’organizzazione dell’Unione Sportiva Dolomitica. Nel Salto speciale dal trampolino Hs104 la gardenese Lara Malsiner chiude al terzo posto, così come la fiemmese Annika Sieff che conclude pure lei sul gradino più ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : domenica 7 ottobre. Italia all’asSalto delle medaglie : ci sono Villa - Ceccon e Rogora : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, oggi domenica 7 ottobre incominciano le gare a Buenos Aires (Argentina). Prima giornata che prevede subito l’assegnazione di diverse medaglie e ci sarà tanta Italia impegnata in gara: spiccano soprattutto Giorgia Villa che incomincerà la sua avventura al corpo libero, Thomas Ceccon e Anna Pirovano nel nuoto, Laura Rogora nell’arrampicata sportiva. Gli azzurri ...

Salto con gli sci - cancellata per il vento forte l’ultima gara del Gp di Kligenthal : vincono Klimov e Takanashi : Il vento cancella l’ultima gara del Grand Prix a Klingenthal, titoli a Klimov e Takanashi Le infelici condizioni del meteo (vento instabile) hanno costretto gli organizzatori della tappa del Grand Prix maschile e femminile di Klingenthal (Ger) a cancellare le due gare in programma sul trampolino HS140. Al via erano presenti anche gli italiani Alex Insam (elimnato comunque nelle qualificazioni maschili) e Lara Malsiner. Il circuito si ...

La giornalista cinese d’asSalto si infuria alla conferenza dei Tory e schiaffeggia un inglese : arrestata : Un fuori programma alla conferenza dei Tory a Birmingham sta facendo il giro della rete in Cina. alla convention dei conservatori si parlava di Hong Kong e all’inviata della tv cinese non è piaciuta la piega assunta dal dibattito, sentendosi chiamata in causa ha iniziato ad inveire contro i detrattori. Ma non si è limitata a parlare, ha anche menato le mani contro un volontario del servizio d’ordine. La donna è stata arrestata e ...

Lecce - asSalto con fucili all'ufficio postale vicino all'asilo di Merine : Non si ferma l'escalation di rapine nel Salento [VIDEO]. Questa volta è stato preso di mira un ufficio postale di Merine, localita' vicino a Lizzanello, non lontano da Lecce. L'edificio di Poste Italiane si trova nei pressi di un asilo, e in quel momento c'era molta gente sul posto: sia clienti dell'ufficio postale, sia genitori che accompagnavano i figli al vicino asilo. Ad un tratto, intorno alle ore 8:45, si è scatenato il putiferio. Tre ...

AsSalto alla villa - 'il macellaio' rischia di tornare in libertà : corsa contro il tempo per tenerlo in carcere : corsa contro il tempo per tenere in carcere il capo della banda dei rumeni che, a Lanciano, ha assaltato la villa del dottor Carlo Martelli e tagliato un orecchio alla moglie. Alexandru Bogadan ...

Salto con gli sci – Continental Cup - il russo Vassiliev trionfa sul trampolino HS140 di Klingenthal : Vassiliev vince sul trampolino HS140 di Klingenthal in Continental Cup, Cecon chiude al ventinovesimo posto Successo di Dmitriy Vassiliev nella tappa di Continental Cup maschile disputata sul trampolino HS140 di Klingenthal, in Germania. Il russo ha concluso le due manches in programma con il punteggio di 278,7 punti contro i 275,3 dello sloveno Zak Mogel e i 274,8 punti del tedesco David Siegel. Fuori dal podio il giappnese Naoki ...

Salto con gli sci - il giapponese Kobayashi vince la tappa di Hinzenbach : deludono gli azzurri : Grand Prix maschile di Hinzenbach a metà, si impone Kobayashi mentre vanno fuori dai punti gli azzurri Vittoria giapponese nella tappa del Grand Prix maschile approdato sul trampolino HS90 austriaco di Hinzenbach. Sul gradino più alto del podio è salito Ryoyu Kobayashi che, con il punteggio di 124,8 scaturito nell’unica serie di Salto effettuata, ha preceduto gli austriaci Daniel Huber e il redivivo Gregor Schlierenzauer. Fuori dai ...

Polo - Europei 2018 : Italia scatenata - in finale con entrambe le squadre! Domani asSalto ai titoli : Italia scatenata agli Europei 2018 di Polo in corso di svolgimento al Polo Club Villa a Sesta (a Ripaltella – Bucine, in provincia di Arezzo). Le nostre Nazionali hanno conquistato l’ingresso in finale e Domani pomeriggio lotteranno per la conquista del titolo. Gli azzurri oggi hanno sconfitto la Svizzera (5 a 4,5) ma erano già certi della qualificazione all’atto conclusivo che li vedrà contrapposti all’Azerbaijan. ...

“Così Cristiano Ronaldo mi ha violentata” : Kathryn Mayorga all’asSalto contro CR7 : Cristiano Ronaldo al centro di un delicato caso di violenza sessuale balzato nuovamente alle cronache dopo la denuncia di Kathryn Mayorga Cristiano Ronaldo nel lontano 2009 è stato coinvolto in un caso di violenza sessuale, accusato da una donna americana all’epoca 25enne. Si tratta di Kathryn Mayorga, la quale ha deciso di parlare in tv dopo un lungo silenzio, un silenzio non casuale. La Mayorga infatti ha accettato una transazione ...