Salerno | paura in strada | africano prende a sassate le auto in sosta

ilgiornale

: Scontro tra auto ad Atena Lucana: ferite due donne Paura, oggi pomeriggio, lungo la Strada Statale 598 ad Atena L… - salernopost : Scontro tra auto ad Atena Lucana: ferite due donne Paura, oggi pomeriggio, lungo la Strada Statale 598 ad Atena L… - CittadiSalerno : PAURA IN PIENO CENTRO A #SALERNO - BRITISHSALERNO : Hai paura dell’Inglese? Iscriviti ai Corsi British Institutes e sconfiggi i tuoi timori, non farti sorpredere impre… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) I carabinieri di Vallo della Lucania () sono impegnati in queste ultime ore nella ricerca di un cittadino straniero, che stamani è stato visto vandalizzare dellaposteggiate lungo unascagliando violentemente pietre contro di esse.A denunciare l"episodio alle forze dell"ordine è stato il proprietario di una delle vetture, che in quel momento si trovava all"interno dell"abitacolo. Rendendosi conto di quanto stava accadendo, l"uomo è uscito in fretta dal veicolo ed ha tentato di raggiungere l", che però si è subito dato alla fuga, disperdendosi nella campagna circostante.Le informazioni raccolte dagli inquirenti, al momento, sono ancora poche. Di certo si sa solo che il fatto è avvenuto intorno alle sei di questa mattina, e che lo straniero fosse di giovane età. Si ignorano le motivazioni del suo gesto, ma è stato reso noto che, prima di mettersi a bersagliare ...