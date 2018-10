Rugby | niente da fare per il Benetton | i Leoni sconfitti in trasferta dall’Agen per 20-19

sportfair

(Di sabato 20 ottobre 2018) Sconfitta di misura per ilnella sfida contro l’Agen, isi arrendono con il punteggio di 20-19 Allo Stade Armandie le cose si mettono subito bene per gli uomini di coach Crowley che passano in vantaggio con la meta di Bigi al secondo minuto di gioco. Il tallonatore biancoverde riesce ad andare oltre la linea al termine di una maul nata in seguito ad una touche sui 5 metri avversari. Al 9’ ipadroni del match, portano pressione dentro i 22 avversari. Purtroppo dopo una serie di pick and go, Duvenage commette in avanti a circa 10m dalla linea di meta. Poco dopo punizione in favore dei biancoverdi, i quali scelgono anche questa volta la rimessa laterale. Al 15’, come in occasione della prima marcatura, trovano ancora con Bigi da maul i 5 punti; il calcio di Allan questa volta termina fuori di poco. Al 22’ in avanti commesso da Agen a ridosso della ...