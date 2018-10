Rugby – EPCR Challenge | le Zebre non lasciano scampo ai Bristol Bears | inglesi battuti

Rugby – EPCR Challenge Cup : seconda trasferta per le Zebre - domani il match contro i Bristol Bears : Le Zebre sono inserite nel girone 4 al pari degli inglesi e delle altre due formazioni che si affronteranno in Siberia: i russi dell’Enisei-SMT ed i francesi dello Stade Rochelais seconda trasferta consecutiva per le Zebre che stamane sono volate verso l’Inghilterra per affrontare il primo turno della fase a gironi della EPCR Challenge Cup. domani pomeriggio alle ore 16 italiane Tommaso Castello e compagni sfideranno per la prima volta ...

Rugby - Giulio Bisegni fissa gli obiettivi delle Zebre in vista della EPCR Cup : “vogliamo vincere per qualificarci” : Il laziale ha parlato anche della sua crescita tecnica e mentale e dell’importanza del gruppo dopo 4 anni nella rosa delle Zebre Mancano due giorni all’esordio delle Zebre nella coppa europea EPCR Challenge Cup col primo impegno previsto a Bristol in Inghilterra sabato contro i Bears. Le Zebre sono inserite nel gruppo 4 insieme agli inglesi, ai francesi dello Stade Rochelais ed ai russi dell’Enisei-STM. Al termine della seduta odierna ...

Rugby – EPCR Challenge Cup : le Zebre pronte alla nuova sfida : Una EPCR Challenge Cup da affrontare con grande concentrazione secondo Bradley e Capitan Castello Conclusa la prima fase del Guinness PRO14, per le Zebre è ora di tuffarsi nella seconda competizione stagionale, la coppa europea EPCR Challenge Cup, competizione che vede al via 20 delle più forti squadre di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia, Scozia e Russia. I bianconeri sono inseriti nel girone 4 insieme ai francesi dello Stade ...