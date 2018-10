Rugby – Coppa Italia | disputata la seconda giornata | tutti i risultati dei due gironi

sportfair

(Di sabato 20 ottobre 2018) Eccodelladelladi, tanti ia sorpresavittoria consecutiva per il ValsuganaPadova che nelladel Girone 1 dellaespugna il campo del Mogliano per 21-12 e vola in testa in solitaria a quota 9 punti. Partita che si mette subito in discesa per gli ospiti che chiudono il primo tempo in vantaggio sul 6-0. Nella ripresa a nulla valgono le due mete dei padroni di casa che non riescono a modificare l’esito finale. A San Donà di Piave il Verona non riesce a centrare il bottino pieno impattando sul 17-17. Gara che ha visto gli ospiti sempre in vantaggio che solo nella ripresa sono stati raggiunti dalla meta di Jack trasformata da Owen al 56’. Nel Girone 2 rotonda vittoria del Toscana Aeroporti I Medicei che supera 38-7 la Lazio. Partita che nel primo tempo è stata molto equilibrato ...