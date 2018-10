Roma-Spal | la Roma vuole mettere la quarta | ma si ferma Schick

Roma-Spal - le probabili formazioni : straordinari per Dzeko : Patrick Schick salta la partita Roma-Spal, in programma oggi alle 15 allo Stadio Olimpico. Il giocatore ceco della Roma è alle prese con un problema muscolare e il tecnico Eusebio Di Francesco ha preferito non convocarlo a scopo precauzionale in vista del match di Champions contro il Cska in programma martedì sera. Torna a disposizione […] L'articolo Roma-Spal, le probabili formazioni: straordinari per Dzeko proviene da Serie A News Calcio ...

La Roma sulle Spal di Dzeko : Il ciclo pesante comincia con una partita, in teoria, meno pesante. E all'Olimpico dove, sempre in teoria, la Roma ha il vantaggio di giocare davanti alla sua gente, quindi con un pizzico di vantaggio ...

Roma-Spal - i convocati di Di Francesco : 4 assenti ed un ritorno : Quattro assenti ma anche un ritorno importante tra i convocati della Roma che, conclusa la sosta per le Nazionali, si ritroverà ad incontrare la Spal allo stadio Olimpico. Sono 21 i giocatori giallorossi convocati dal tecnico Eusebio Di Francesco. L’allenatore della squadra capitolina alla vigilia della contro gli uomini di Leonardo Semplici riflette pure sulla […] L'articolo Roma-Spal, i convocati di Di Francesco: 4 assenti ed un ...

Roma - i convocati per la Spal : out De Rossi - Kolarov - Schick e Perotti ma torna Pastore : Roma - Quattro forfait e un rientro importante tra i convocati della Roma che, archiviata la sosta, è pronta ad affrontare la Spal all' Olimpico . Sono 21 i gialloRossi convocati da Di Francesco alla ...

Roma-Spal - Di Francesco : “De Rossi sarà un ottimo allenatore” : Continuità è la parola chiave di Eusebio Di Francesco. Alla vigilia della partita di domani con la Spal all’Olimpico, inizio ore 15, il tecnico giallorosso nella conferenza stampa di presentazione del match ha sottolineato che la Roma non può permettersi di sbagliare prima di un ciclo di fuoco contro Cska Mosca (due volte), Napoli e Fiorentina. […] L'articolo Roma-Spal, Di Francesco: “De Rossi sarà un ottimo allenatore” ...

Probabili Formazioni Roma-Spal - 9^giornata Serie A 20-10-2018 : Sarà la sfida dello stadio Olimpico tra la Roma di Eusebio Di Francesco e la Spal di Leonardo Semplici ad aprire la nona giornata della massima Serie. Squadre in campo alle 15 di sabato.La squadra di Eusebio Di Francesco viene da quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions, raggiungendo quota 14 punti e stabilendosi al quinto posto a pari merito con la Sampdoria. I ragazzi di Semplici, invece, dopo un ottimo inizio con 3 successi ...

Roma-Spal - tutte le quote : La Roma di Di Francesco scende in campo all'Olimpico sabato alle 15 contro la Spal nella prima partita del nono turno di campionato . Protagonisti di un avvio incerto, i giallorossi hanno invertito la ...

