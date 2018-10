Roma | Manolas | ' Cuore e talento Così si può vincere'

Roma - la carica di Manolas : 'Siamo forti e possiamo costruire mentalità vincente. Non vedo l'ora di incontrare CR7' : "Mi sento un vincente e lo sarò per tutta la mia carriera: mi piacciono le sfide". Parla subito chiaramente Kostas Manolas , nel corso di un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport . Vincere è il suo primo pensiero, anche se ammette che soprattutto in ambito europeo c'è chi è più avanti della sua Roma: "Real e Barcellona sono le più forti. Una volta lo erano anche le ...

Roma - con Manolas prove di rinnovo : Roma – Ha appena iniziato il quinto anno con la maglia della Roma. È uno dei senatori dello spogliatoio giallorossi, gradi che si è guadagnato a suon di grandi prestazioni all'ombra del Colosseo. Nelle ultime sessioni di mercato di offerte, dall'Italia e dall'estero, non sono certo mancate per il centrale classe 1991, ma Manolas ha […]

Roma - via la clausola rescissoria per Manolas : Come riportato nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', il difensore avrebbe tutta l'intenzione di restare in giallorosso, ma è ovvio che un 'sacrificio' del genere dovrebbe essere ...

Manolas vuole la Roma a vita : Roma - Secondo una ricostruzione glottologica, l'espressione 'piantare in asso' deriva dal mito greco e dall'abbandono di Arianna da parte di Teseo nell'isola di Nasso. Beh, Kostas Manolas è nato a ...

Roma - Di Francesco : “Gli unici sicuri sono Manolas e Pellegrini. Su Dzeko…” : Dopo la larga vittoria in Champions seguente ai 3 punti nel derby contro la Lazio, è tornato a parlare Eusebio Di Francesco. L’allenatore della Roma lo ha fatto in occasione della conferenza stampa, prima della gara di domani contro l’Empoli. “Ogni partita è un banco di prova, l’Empoli è in salute e meritava più punti. […] L'articolo Roma, Di Francesco: “Gli unici sicuri sono Manolas e Pellegrini. Su ...

Infortunio Manolas/ Roma Viktoria Plzen ultime notizie : il difensore non è al meglio e va in tribuna : Infortunio Manolas, niente Roma-Viktoria Plzen per il difensore: non è al meglio e va in tribuna. Le ultime notizie: il calciatore greco salta la sfida di Champions League

Roma - Manolas : 'Siamo più forti della Lazio. Il ritiro è servito' : Sul centrocampo composto da Nzonzi e De Rossi: "Hanno dato equilibrio e personalità, sono bravi nel gestire la palla e poi sono due campioni del mondo, hanno la stoffa da leader". Su Santon: "Ha ...

Roma - Manolas : “siamo più forte della Lazio” : Il recupero di Manolas in difesa e l’idea di avanzare Florenzi sulla linea dei trequartisti che nel 4-2-3-1 agiranno alle spalle di Dzeko. Eusebio Di Francesco mischia le carte e studia come mettere in campo la Roma nel derby contro la Lazio. Tra le soluzioni provate nel corso della rifinitura a Trigoria, dove la squadra resterà a dormire stasera in ritiro, quella di Under in panchina per dare spazio a Florenzi, con Santon confermato ...

Roma - Manolas : 'Al derby metteremo in campo la cattiveria. Immobile tra i più forti' : Kostas Manolas è stato sostituito al 45' della partita contro il Frosinone per alcuni problemi muscolari, lo staff sanitario lo ha tenuto sotto osservazione nel post gara, ma oggi è tornato ad ...

Roma - i convocati di Di Francesco : c'è Manolas - fuori Perotti : Roma - Manolas sì, Perotti no. Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei convocati in vista del derby contro la Lazio: il difensore greco è in gruppo, ma sosterrà il provino decisivo nella ...

Di Francesco svela parte della sua Roma : 'nel derby giocherà De Rossi! Su Dzeko e Manolas...' : Di Francesco sa bene che il derby contro la Lazio potrebbe essere lo snodo decisivo della stagione della sua Roma ' Non è un sacrificio per lui giocare 4-5 partite consecutive. E' un passista, ha ...

Di Francesco svela parte della sua Roma : “nel derby giocherà De Rossi! Su Dzeko e Manolas…” : Di Francesco sa bene che il derby contro la Lazio potrebbe essere lo snodo decisivo della stagione della sua Roma “Non è un sacrificio per lui giocare 4-5 partite consecutive. E’ un passista, ha continuità di corsa, domani De Rossi sarà il capitano della squadra“. L’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco assicura la presenza in campo di Daniele De Rossi nel derby contro la Lazio. “Manolas è da valutare ...

Roma in ansia per Manolas : Manolas si è svegliato con il dolore, la Roma respira ansia. Secondo il Corriere dello Sport , c'è un problema e quindi un dubbio per il derby che deve rilanciare le ambizioni di Eusebio Di Francesco. Oggi si capirà se oltre a un indurimento muscolare si è materializzata una lesione, ...

PROBABILI FORMAZIONI / Bologna Roma : Destro vs Manolas - il duello. Quote - le ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Bologna Roma: Quote, le ultime novità live sugli schieramenti con moduli e titolari per la partita di Serie A al Dall’Ara (5^ giornata)(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 10:47:00 GMT)