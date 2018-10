Roma | Maker Faire 2018 | dal 12 al 14 ottobre la manifestazione dedicata all' innovazione

Chi sono i pionieri di domani. La diretta dalla Maker Faire di Roma : Groundbreakers, ovvero pionieri, apripista: coloro che lavorano nel presente per costruire la normalità di domani. sono loro i protagonisti dell’Opening Event della Maker Faire Rome - The European Edition, che nel corso di 6 edizioni è diventata la seconda Maker Faire più importante al mondo seconda solo a Bay Area e seguita da quella di New York. ...

MADDALONI - Il Villaggio dei Ragazzi in visita al "Maker Faire" di Roma - la grande fiera dell'innovazione tecnologica : ... dal forte approccio innovativo, le proprie conoscenze nell'ambito dell'informatica, della tecnologia, delle nuove frontiere dell'industria, dell'economia circolare e della robotica. "Simili ...

Maker Faire alla Fiera di Roma innovazione - divertimento e robot : Roma, 12 ott., askanews, - innovazione e divertimento, robot, intelligenza artificiale, economia circolare, educazione e molto altro ancora. Torna alla Fiera di Roma la Maker Faire, la manifestazione che mette a contatto il grade pubblico con sviluppatori e inventori, i Maker, con oltre ...

Maker Faire alla Fiera di Roma innovazione - divertimento e robot : Roma, 12 ott., askanews, - innovazione e divertimento, robot, intelligenza artificiale, economia circolare, educazione e molto altro ancora. Torna alla Fiera di Roma la Maker Faire, la manifestazione che mette a contatto il grade pubblico con sviluppatori e inventori, i Maker, con oltre ...

Torna alla Fiera di Roma la Maker Faire - innovare divertendo : Roma,, askanews, - Innovazione e divertimento, robot, intelligenza artificiale, economia circolare, educazione e molto altro ancora. Torna alla Fiera di Roma la Maker Faire, la manifestazione che mette a contatto il grade pubblico con sviluppatori e inventori, i Maker.Giunta alla ...

Roma : sguardo al futuro con Maker Faire - si costruisce normalità di domani : Roma – Roma guarda al futuro. Da oggi fino al 14 ottobre, l’innovazione arriva alla Nuova Fiera della Capitale con Maker Faire – The European Edition, manifestazione promossa dalla Camera di commercio di Roma e organizzata dalla sua azienda speciale Innova Camera. “Nella prima edizione, un mare di giovani- ha ricordato Daniele Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio- Capivo che si stava facendo il primo passo ...

Maker Faire 2018 - il sindaco Raggi : «Orgogliosa di ospitare questa fiera a Roma» : ... l'economia circolare è quello su cui la sindaca Raggi pone maggiormente l'attenzione: 'Ci consentirà di ribaltare il concetto di economia come l'abbiamo conosciuto - prosegue Raggi - è ...

Maker Faire di Roma : apre i battenti l'edizione dei "pionieri" : Sul palco saliranno pionieri di due generazioni, figure che hanno fatto la storia dei viaggi spaziali e della robotica, dell'intelligenza artificiale e dell'economia circolare; ma si parlerà anche ...

Chi sono i pionieri di domani. La diretta dalla Maker Faire di Roma : Groundbreakers, ovvero pionieri, apripista: coloro che lavorano nel presente per costruire la normalità di domani. sono loro i protagonisti dell’Opening Event della Maker Faire Rome - The European Edition, che nel corso di 6 edizioni è diventata la seconda Maker Faire più importante al mondo seconda solo a Bay Area e seguita da quella di New York. ...

Maker Faire - a Roma i pionieri che stanno disegnando il futuro : La diretta streaming dell'edizione 2018 della Maker Faire Rome - The European Edition dedicata ai groundbreakers...

Jesi : ex-studenti del Galilei espongono un progetto alla Maker Faire di Roma : Dunque creatività applicata, innovazione, fedeltà all'idea di un'economia circolare, ecco gli ingredienti che anche la Maker Faire ha riconosciuto e apprezzato nei tre giovani, come già la XXX ...

Maker Faire Rome dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Roma : Maker Faire è il più conosciuto e straordinario spettacolo al mondo sull’innovazione, un evento per tutta la famiglia ricco di invenzioni e creatività che celebra la cultura del “fai da te” nel settore tecnologico alla base del “movimento Makers”. È il luogo dove Maker e appassionati di ogni età e background si incontrano per presentare i propri progetti e condividere le proprie conoscenze e scoperte. Maker Faire è nata nel 2006 nella zona di ...

Parapendio a motore : alla Maker Faire di Roma il dispositivo per volare in sicurezza : Solcare i cieli su un Parapendio a motore, monitorando costantemente e in tempo reale il suo funzionamento da uno speciale orologio, da smartphone o inforcando un paio di occhiali a realtà aumentata. A renderlo possibile un dispositivo frutto dell’ingegno e delle competenze acquisite da un gruppo di studenti del corso di alta specializzazione in meccatronica e automazione dei sistemi meccanici, organizzato dalla Fondazione Its Recanati, punto di ...

Cosa vedrete alla Maker Faire di Roma. Guida ai 1000 progetti da 61 Paesi : ... main partner della manifestazione, che ha lo scopo di supportare e diffondere la realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative a sostegno dell'accesso all'energia, di un'economia circolare e ...