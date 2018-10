Roma | la carica di Manolas | ' Siamo forti e possiamo costruire mentalità vincente Non

Il Barcellona scarica Malcom ex obiettivo della Roma : Così, secondo quanto riferisce il quotidiano Sport, il giocatore dovrebbe partire nella sessione invernale di mercato, a gennaio. Sulle tracce di Malcom, informa il giornale, ci sarebbe l'Inter, ...

Zannola : Roma è una discarica e colpa è prettamente Raggi : Roma – “Se la Capitale del Paese e’ una cloaca a cielo aperto la responsabilita’ e’ esclusivamente del Sindaco Raggi che sta giocando da piu’ di due anni a chi rimane con il cerino in mano, senza assumersi mezza responsabilita’ a differenza di quanto fanno tutti i Sindaci del Paese, compresi i suoi compagni di partito. Sui rifiuti assistiamo ad uno scaricabarile vergognoso da parte della Giunta Raggi ...

Costa : possiamo spingere discarica a Roma su altri percorsi : Roma – “Penso che possiamo spingere su altri percorsi che ci aiutano”. Cosi’ il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, al termine dell’incontro con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, alla domanda se ritenesse non necessaria una discarica per Roma. “Poi- ha aggiunto- consentitemi di far fare al sindaco e al presidente della Regione il proprio lavoro. Il ministro sta facendo da pontiere su vicende che ...

Roma : contro il Viktoria Plzen la carica dei 40mila. Out De Rossi e Pastore : Un anno fa, per l'esordio di Champions contro l'Atletico Madrid, all'Olimpico c'erano poco più di 36mila spettatori. Domani, invece, saranno superate, tra abbonati e biglietti venduti, le 40mila ...

Champions League 2019 : Real Madrid-Roma 3-0. Dominio dei campioni in carica - Olsen evita un passivo più pesante : Grande esordio del Real Madrid nella Champions League di calcio: Roma annichilita per 3-0, al temine di una partita dominata il lungo ed in largo. Nella prima frazione gol su punizione di Isco, nella ripresa marcature di pregevole fattura di Bale e Mariano. Olsen, migliore dei giallorossi, con ottime parate, evita un passivo maggiore. Nel primo tempo parte forte il Real, con Bale che al 4′ ha già sul piede il pallone del vantaggio, il suo ...

LIVE Real Madrid-Roma in DIRETTA - Champions League : giallorossi nel tempio del Bernabeu contro i campioni in carica : CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI Real Madrid-Roma Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport di Real Madrid-Roma, incontro valido per la prima giornata del Girone G della Champions League di calcio 2018-2019, edizione in cui l’Italia che è tornata ad avere quattro squadre alla fase a gironi. La sfida avrà inizio alle ore 21.00. Ecco tornare in scena i campioni d’Europa, che dopo tre vittorie consecutive, puntano a migliorare ...

Totti carica la Roma : "Real squadra di marziani ma... " : Abbiamo la squadra per fare una bella figura a Madrid , anche se davanti avremo dei marziani". Francesco Totti carica la Roma in vista dell'esordio in Champions contro il Real Madrid mercoledì al ...

Roma. Il tuo quartiere non è una discarica nei Municipi pari : Settimo appuntamento domani, domenica 16 settembre, con la campagna Ama – TGR Lazio Il Tuo quartiere non è una discarica,

Roma - scarica i mobili vicino a un cassonetto - il vicino lo riprende e viene multato : 'Un'altra video-segnalazione ci ha permesso di individuare e multare un incivile, una persona che stava scaricando pezzi di mobili davanti ai cassonetti della spazzatura a Vigna Stelluti nella zona ...

Roma - in strada tutti i mobili della casa : discarica in via del Torraccio : Scambiare la strada - ancora - per una discarica a cielo aperto e riempire un angolo della Capitale di rifiuti. Vecchi mobili scassati, frigoriferi ed elettrodomestici. Succede in via del Torraccio al ...

Il Milan carica Higuain - ma contro la Roma è sempre dura per il Pipita : Un tiro fuori, uno respinto, zero nello specchio. L'esordio ufficiale di Gonzalo Higuain con il Milan non è stato dei migliori, ma non certo per colpa del Pipita. "Lo dobbiamo servire meglio", ha ...

#SiamoQui : i giovani italiani con Papa Francesco. Il bilancio degli incaricati regionali dopo l'evento di Roma : Nel suo discorso, infatti , Bergoglio ha chiamato in causa anche gli adulti e il mondo ecclesiale , stigmatizzando il clericalismo . " Ci ha detto che la Chiesa senza testimonianza è solo fumo: ...