Roma | Di Francesco | ' Sbagliato l' atteggiamento dopo il rigore'

Roma - Di Francesco : "Forse la squadra era appagata - il rigore ha cambiato la partita" : Il tecnico giallorosso dopo il ko con la Spal: "E' mancata la reazione, per fortuna si gioca martedì"

Roma - Di Francesco : "Frettolosi e sterili" : L'errore è che nel secondo tempo i miei ragazzi non hanno capito che eravamo con l'uomo in più e dovevamo attaccarli in maniera diversa - prosegue ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo insistito con ...

Roma - Di Francesco : 'Il rigore ci ha cambiato - non siamo riusciti a reagire. Dzeko? Non possiamo affidarci solo a lui' : Ricomincia nel modo peggiore possibile il campionato della Roma: all'Olimpico arriva una sconfitta dolorosa contro la Spal, capace ti tenere a secco i giallorossi e di segnare due gol, con Petagna , ...

Roma-Spal 0-2 - Di Francesco deluso : “Poco lucidi - sono arrabbiato” : Roma-Spal 0-2, DI Francesco COMMENTA IL KO– Sembra esser tornata la Roma di inizio stagione, quella che faticava ogni partita, che a stento trovava la via del gol, che in difesa soffriva quasi tutte le occasioni avversarie. Dopo 4 vittorie consecutive, alla prima dopo la sosta, la Roma piomba nuovamente nel baratro delle difficoltà di […] L'articolo Roma-Spal 0-2, Di Francesco deluso: “Poco lucidi, sono arrabbiato” ...

Roma-Spal - Di Francesco : “Bene nel primo tempo - poi non abbiamo avuto pazienza” : Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Skysport a margine della sconfitta della Roma contro la Spal. Il tecnico ha sottolineato la prova positiva dei suoi nel primo tempo; poi, però, i giallorossi non hanno avuto pazienza: “Ero contento della squadra nel primo tempo, era mancato l’ultimo passaggio. Avevamo la partita in mano prima del calcio di rigore, avevamo avuto tante occasioni in cui era mancata la qualità del calcio ...

DIRETTA / Roma Spal streaming video e tv : Di Francesco vs Semplici - orario - probabili formazioni e quote : DIRETTA Roma Spal, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Olimpico per la nona giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 13:50:00 GMT)

Roma-Spal - i convocati di Di Francesco : 4 assenti ed un ritorno : Quattro assenti ma anche un ritorno importante tra i convocati della Roma che, conclusa la sosta per le Nazionali, si ritroverà ad incontrare la Spal allo stadio Olimpico. Sono 21 i giocatori giallorossi convocati dal tecnico Eusebio Di Francesco. L’allenatore della squadra capitolina alla vigilia della contro gli uomini di Leonardo Semplici riflette pure sulla […] L'articolo Roma-Spal, i convocati di Di Francesco: 4 assenti ed un ...

Roma-Spal - Di Francesco : “De Rossi sarà un ottimo allenatore” : Continuità è la parola chiave di Eusebio Di Francesco. Alla vigilia della partita di domani con la Spal all’Olimpico, inizio ore 15, il tecnico giallorosso nella conferenza stampa di presentazione del match ha sottolineato che la Roma non può permettersi di sbagliare prima di un ciclo di fuoco contro Cska Mosca (due volte), Napoli e Fiorentina. […] L'articolo Roma-Spal, Di Francesco: “De Rossi sarà un ottimo allenatore” ...

Roma - Di Francesco : “De Rossi e Kolarov non convocati” : “Schick ha qualche problemino, non sta benissimo e oggi lo valuteremo. Kolarov e De Rossi invece non saranno convocati per domani. Sono in miglioramento e domenica dovrebbero tornare in gruppo. Spero di recuperarli per il Cska“. Queste le parole di Eusebio Di Francesco alla vigilia della gara con la Spal all’Olimpico. Il tecnico ha invitato a non abbassare la guardia contro un avversario temibile come la squadra di ...

Roma - Di Francesco : 'De Rossi tecnico? È già mio assistente' : Roma - Di Francesco cerca la quinta vittoria consecutiva contro la Spal ma non vuol sentir parlare di impegno agevole, anche perché la neopromossa ha ottenuto meno punti di quelli che avrebbe meritato ...

Roma : Di Francesco "Kolarov-De Rossi out" : ANSA, - Roma, 19 OTT - "Schick ha qualche problemino, non sta benissimo e oggi lo valuteremo. Kolarov e De Rossi invece non saranno convocati per domani. Sono in miglioramento e domenica dovrebbero ...

Roma - Di Francesco annuncia : “Kolarov e De Rossi sono out” : Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato oggi in conferenza stampa annunciando pesanti assenza in vista dell’incontro con la Spal Alexander Kolarov e Daniele De Rossi salteranno la partita della Roma contro la Spal. A confermare il forfait dei due giocatori per il match di domani è stato il tecnico dei gialloRossi, Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa. “Ho la speranza di recuperarli entrambi per il Cska, ...

Roma - Di Francesco : 'De Rossi sarà un ottimo allenatore. Domani sono sarà convocato' : 'De Rossi Già fa il mio collaboratore. Daniele è un punto di riferimento per tanti ragazzi e lo deve essere anche in mezzo al campo. Avendo avuto un percorso calcistico importate può fare l'allentaore ...

Roma : arriva mostra su Francesco Totti - il 26 ottobre a Dolce Vita Gallery : Roma – Il 26 ottobre, presso la Dolce Vita Gallery, verra’ inaugurata la mostra “Francesco, il calciatore” un percorso fotografico di 70 immagini che ripercorrono i 25 anni di carriera calcistica di Francesco Totti. Le foto – realizzate da Maurizio Panzariello, grande fotografo sportivo italiano – vogliono essere un tributo al calciatore, quello sul campo, quello dei dribbling, dei colpi di tacco e dei rigori ...