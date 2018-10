Roberto Da Crema oggi | che fine ha fatto il re delle televendite

caffeinamagazine

(Di sabato 20 ottobre 2018)Da, detto “il baffo”, è stato uno dei pionieri della televendita sulla tv italiana. Durante gli anni Ottanta e Novanta spaccava letteralmente il video impegnato nella vendita di oggetti dalla qualità “discutibile” (si ricordano gli orologi “Watch”, imitazione degli Swatch, la tuta dimagrante “della NASA”, la scala snodabile, dei giubbini in ecopelle da lui denominati “in pelle-e-e”, e gli orologi russi Raketa) con il suo inconfondibile stile: voce alzata in modo spasmodico, una finta asma, pugni sul tavolo, maltrattare gli oggetti in vendita per dimostrarne l’indistruttibilità. “Ho smesso con ledopo 35 anni, – ha detto qualche tempo fa – dopo hotanta tv. Poi un giorno parlavo con un dirigente pubblicitario e mi è venuta l’idea: prendo i prodotti in cambio merce dalle agenzie e li rivendo nei miei negozi a prezzi ribassati. I clienti ...