: Rinviata demolizione villaggio beduino - TelevideoRai101 : Rinviata demolizione villaggio beduino - transnazionale : Rinviata demolizione villaggio beduino #spaziotransnazionale informa - contribuenti : Rinviata demolizione villaggio beduino -

Il premier di Israele Netanyahu ha rinviato ladeldi Khan Al-Ahmar in Cisgiordania dove c'è la 'Scuola di gomme'. Per i media Netanyahu "fa di tutto per portare avanti il processo negoziale e le proposte giunte da varie fonti, incluse quelle degli ultimi giorni". Sulpende la decisione della Corte Suprema che ha stabilito, dopo una battaglia giudiziaria, ladel luogo e il trasferimento dei suoi abitanti.(Di domenica 21 ottobre 2018)