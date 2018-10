: Rieti, giovane ucciso durante una battuta di caccia al cinghiale #Rieti - MediasetTgcom24 : Rieti, giovane ucciso durante una battuta di caccia al cinghiale #Rieti - SkyTG24 : #UltimOra #Rieti, giovane ucciso durante una battuta di caccia al cinghiale #Canale50 - Cyber_Feed : • News • #Rieti. Caccia a cinghiale,ucciso 20enne -

Un ragazzo di 20 anni è morto nel Reatino, a causa delle ferite riportate in un incidente durante una battuta dial. E' accaduto in una frazione di Cittaducale. Il giovane è stato colpito all' addome da un compagno diche si trovava non distante. E' stato soccorso e operato d'urgenza all'ospedale di, ma ilnon ce l'ha fatta. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.(Di sabato 20 ottobre 2018)