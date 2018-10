Rieti | 20enne ucciso durante una battuta di caccia al cinghiale

Rieti - un 20enne morto durante una battuta di caccia al cinghiale : Un 20enne reatino è morto , questa mattina, in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto durante una battuta di caccia al cinghiale nella zona di Santa Rufina-Cupaello, una frazione del comune di Cittaducale ( Rieti ). Il giovane, intorno alle 10, è stato colpito al basso addome da un proiettile esploso da un compagno di battuta che si trovava nei pressi. Il 20enne , soccorso dal 118, è arrivato all’ospedale San Camillo de Lellis di ...

Rieti. Caccia a cinghiale - ucciso 20enne : 15.43 Un ragazzo di 20 anni è morto nel Reatino, a causa delle ferite riportate in un incidente durante una battuta di Caccia al cinghiale. E' accaduto in una frazione di Cittaducale. Il giovane è stato colpito all' addome da un compagno di Caccia che si trovava non distante. E' stato soccorso e operato d'urgenza all'ospedale di Rieti, ma il 20enne non ce l'ha fatta. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.