Resta alta la febbre da spread E Moody' s declassa l' Italia

Usain Bolt rifiuta l’offerta di giocare a calcio a Malta. Il giamaicano Resta in Australia in prova : Usain Bolt non giocherà a Malta e continuerà a giocare in Australia, in prova con i Central Coast Mariners. E’ questa la notizia che arriva quest’oggi sul destino da calciatore dell’ex fenomeno dell’atletica leggera sui 100 e 200 metri piani. Il giamaicano ha rifiutato la proposta di un contratto biennale ricevuta da Malta, per l’esattezza dall’FC Valletta, la formazione più titolata del campionato maltese. Ad ...

Rapina coppietta ma in realtà sono i carabinieri : arRestato ladro a Secondigliano : Pensa che su un'automobile ci sia una coppietta ma a bordo ci sono i carabinieri che lo arrestano per Rapina e ora stanno verificando se abbia commesso altri colpi. I militari della stazione di Frattamaggiore hanno arrestato per Rapina aggravata e per violenza e resistenza a pubblico Ufficiale Antonio Carrese, un 41enne di Secondigliano già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato bloccato nel corso di un servizio di ...

Migranti - in 70 sbarcano a Lampedusa. No di Malta a pRestare soccorso - : A dare la notizia del salvataggio è stata l'organizzazione umanitaria Mediterranea. Sembra che la Guardia costiera avesse indicato di rivolgersi a La Valletta per le operazioni di soccorso, ma i ...

FoRestali in Alta Valle Po tra nuove e antiche frane : "Ricucita grande ferita nella montagna" : In Alta Valle Po, nel territorio di Crissolo, in provincia di Cuneo, ci sono due sentieri lungo i quali diventava indispensabile una manutenzione radicale. Gli amministratori comunali e quelli del ...

Olio : cala la produzione in Abruzzo - ma la qualità Resta alta : Colpisce anche l’Abruzzo, regione a forte vocazione olivicola, il crollo della produzione olearia che si registra sull’intero territorio nazionale. Lo rileva Coldiretti Abruzzo commentando le previsioni divulgate dall’Ismea per l’Italia alla Giornata nazionale dell’extravergine italiano al Villaggio contadino al Circo Massimo a Roma. Anche di questi probleami si parlerà in serata un workshop intitolato “Ulivi, ...

Maltempo - alluvione in Calabria : tante criticità a Crotone - Resta alta l’attenzione e prosegue il monitoraggio : A fronte del perdurare delle condizioni meteo avverse durante le ore notturne, resta alta l’attenzione da parte del Centro Coordinamento Soccorsi attivo presso la Prefettura di Crotone: proseguono monitoraggio e interventi nel territorio costiero della provincia di Crotone da parte delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, dei Militari dell’Esercito, Anas e Protezione Civile. Numerose le criticità rilevare nei comuni di ...

Sondaggi - i partiti di governo Restano in alta quota : la Lega tocca il 33 - il M5s Resta al 30. Forze di opposizione al palo : La Lega sposta l’asticella un po’ più in là. Secondo un Sondaggio di Euromedia Research per Porta a Porta attualmente il Carroccio è stimato al 33 per cento, una quota che sarebbe quasi raddoppiata rispetto ai risultati delle elezioni del 4 marzo. Una tendenza positiva proseguita anche negli ultimi 20 giorni, durante il quale il partito è cresciuto di quasi mezzo punto. Più stabile, invece, il Movimento Cinque Stelle che rispetto ...

USA : alta la fiducia dei consumatori - ma gli investitori Restano cauti : Il principio è molto semplice: se i consumatori hanno fiducia nell'economia sono inclini a spendere, viceversa rimanderebbero le spese rimandabili a momenti migliori, rallentando così l'economia. Non ...

Judo - Mondiali 2018 : Antonio Esposito fuori a testa alta nei -81 kg. Ma per l’Italia le medaglie Restano una chimera : Si ferma al terzo turno il cammino di Antonio Esposito ai Mondiali 2018 di Judo, in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaijan. L’azzurro è stato eliminato dal tedesco Wieczerzak dopo aver approfittato di un bye per superare il primo turno della categoria -81 kg e aver sconfitto con un ippon il bulgaro Ivanov nel match successivo. Esposito ha adottato una tattica guardinga contro il tedesco, che a lungo si è difeso dinanzi ai rari attacchi ...

Invia video del suo suicidio alla ex ma in realtà era davanti alla tv : arRestato : L'uomo aveva inscenato il finto suicidio con una pistola, filmandosi e Inviando il video alla donna. Questa, spaventatissima, ha subito avvertito la polizia che è accorso sul posto ma ha trovato il 39enne seduto tranquillamente davanti alla televisione.Continua a leggere

Lavoro : si torna a livelli pre-crisi - ma disoccupazione Resta alta : Fatturato e ordinativi in frenata riflettono la debolezza della domanda interna e i primi segnali di rallentamento dell'economia mondiale a causa dei dazi -

Golf - KLM Open – Chris Wood in testa - Pavan Resta in alta classifica : perdono terrerno gli altri azzurri : Chris Wood si prende la testa del KLM Open, Andrea Pavan resta in alta classifica: perdono terreno Paratore, Manassero e Bertasio Andrea Pavan, 12° con 206 (66 71 69, -7), si è mantenuto in alta classifica del KLM Open (European Tour), che si sta svolgendo sul percorso del The Dutch (par 71), a Spijk in Olanda, dove il nuovo leader con 200 (65 70 65, -13) è l’inglese Chris Wood. Hanno perso terreno Renato Paratore (66 70 75) e Matteo ...

F1 Force India - Ocon parla del futuro : «La motivazione Resta alta» : Sono nato per correre e il mio unico obiettivo è quello di diventare campione del mondo, e lo sarà sempre '. CLASSIFICA CALENDARIO Ocon Force India Tutte le notizie di Formula 1 Per approfondire

Cisliano - lite per musica alta : investe ragazzo/ Ultime notizie - 30enne arRestato : tentato omicidio : Cisliano, lite per musica alta: investe ragazzo dopo rissa, arrestato 30enne con l'accusa di tentato omicidio. Giovane 21enne operato dopo rottura di una gamba.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 11:40:00 GMT)