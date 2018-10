Blastingnews

: #Report torna da lunedì prossimo 21.15 @RaiTre Tra i temi della nuova stagione ? Mazzette e ricatti sventolando la… - reportrai3 : #Report torna da lunedì prossimo 21.15 @RaiTre Tra i temi della nuova stagione ? Mazzette e ricatti sventolando la… - notizie_star : Report, la nuova stagione al via lunedì in Tv su Rai 3 con il caso Juventus: - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Juve, il piano di #Lapo: presidente 'grazie' agli ultras. Nuova intercettazione da Report -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Lunedì 22 ottobre, in prima serata Tv su Rai 3, prende il via unadi, il programma d'inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Quest'anno la linea editoriale della trasmissione tocchera' argomenti quali la malasanita', la criminalita', il crollo del Ponte Morandi a Genova e altre tematiche d'interesse sociale. Nella serata di lunedì 22 ottobre, subito dopo, il palinsesto di Rai 3 prevede anche la messa in onda della prima puntata di Prima dell'alba, il programma in cui il giornalista e conduttore Salvo Sottile racconta le esistenze di chi vive di notte. La prima puntata delladiGia' da alcune settimane si vocifera che la prima puntata delladi, in onda su Rai 3 VIDEO, nella prima serata di lunedì 22 ottobre, fara' molto discutere. In particolare, la puntata si aprira' con unage sulla morte di ...