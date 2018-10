Renzi show alla Leopolda Minniti alle primarie Pd? ' Al momento opportuno'

Leopolda - al via la seconda giornata. Oggi il talk show di Renzi / FOTO / VIDEO / DIRETTA : Clicca su questo link per la DIRETTA Nel pomeriggio, dopo la visione collettiva della finale del campionato del mondo di pallavolo femminile, che vedrà impegnate le ragazze azzurre, l'ex premier ...

LO SHOW DEL SINDACALISTA TURBO Renzi ANCALENDIANO A IN MEZZ'ORA : Ma la politica non ha capito la globalizzazione .' Ed anche che: 'La globalizzazione ha trovato la strada spianata grazie ai comunisti e ai sinacalisti col Rolex si la colpa è anche di noi ...

Ascolti TV | Giovedì 4 ottobre 2018. Calano Non Dirlo al Mio Capo (19.5%) - Pechino Express (7.3%) - Big Show (5.8%). Renzi a L’Intervista 7.9% : Non Dirlo al Mio Capo: Vanessa Incontrada e Paolo Calissano Nella serata di ieri, su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato 4.323.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 il film in prima visione Kidnap ha raccolto davanti al video 2.236.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 la terza puntata di Pechino Express 7 ha interessato 1.517.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Italia 1 la seconda puntata di Big Show ha ...