Renzi mattatore alla Leopolda | scherza con Bonolis e candida Rula Jebreal

ilgiornale

: Da Il Giornale - mbwManzoni : Da Il Giornale -

(Di sabato 20 ottobre 2018) E' arrivato anche l'ex ministro dell'Interno Marco Minnitidi Firenze, l'edizione numero 9 della kermesse politica lanciata da Matteo. Molti sindaci del centrosinistra, com'è noto, hanno chiesto a Minniti dirsi per la segreteria del Pd. Lui non ha ancora sciolto la riserva ma potrebbe farlo molto presto. A chi gli chiedeva se ètosegreteria ha risposto così: "Al momento no".Il grandedella, com'era previsto, è stato, che sul palco si è esibito nell'insolita veste di conduttore di talk show. Per l'occasione ha invitato anche Paolo, volto noto della tv. "Ti ho portato un poncho degli Inti Illimani, così almeno ci rimane qualcosa di sinistra", hatocon l'ex premier. E ancora battute: "Sono cresciuto con il film 'Quel gran pezzo dell'Ubalda, tutta nuda e tutta calda' e quando ho detto a mia moglie che ...