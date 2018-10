Renzi | ' La Lega ha preso soldi da Autostrade | non noi'

Sondaggi Politici/ Primarie Pd - Zingaretti-Martina per sfidare Lega-M5s : ma Renzi resta al 20%.. : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Primarie Pd, Zingaretti o Martina per sfidare strapotere Lega-M5s, ma Renzi al 20% non è ancora fuori dai giochi(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 10:51:00 GMT)

Scuola - Renzi e Malpezzi sul caso mensa Lodi : ‘Lega separa i bambini - PD non starà zitto’ : Durissima presa di posizione del Partito Democratico in merito al caso scoppiato a Lodi in merito alle ‘mense scolastiche’ e ai bambini stranieri. In un post pubblicato sulla pagina personale, la senatrice Simona Flavia Malpezzi del Partito Democratico parla della vicenda e stigmatizza quanto accaduto con queste parole: ‘La Lega discrimina anche i bambini stranieri e impedisce l’accesso alla mensa. Questa scelta non è degna di ...

La Buona Scuola di Renzi vacilla : Pittoni (Lega) e Granato (M5S) fanno sul serio : Dopo il disegno di legge presentato dal Presidente della Commissione Cultura al Senato, Mario Pittoni (AS 753), arriva anche quello della senatrice del Movimento Cinque Stelle, Bianca Laura Granato (S. 763). Addio chiamata diretta e ambiti territoriali: Pittoni e Granato scalfiscono la Buona Scuola Entrambi i provvedimenti hanno come obiettivo quello di contrastare i contenuti della Legge 107, meglio conosciuta come Buona Scuola, ed in ...

Renzi : “Gli italiani si stancheranno di Lega e M5S e di sicuro torneremo noi - prima o poi” : Nel corso di un'intervista concessa a Maurizio Costanzo, che andrà in onda giovedì 4 ottobre su Canale 5, Matteo Renzi ha dichiarato: "Gli italiani si stancheranno in fretta di questi. Il reddito di cittadinanza sarà la fine del M5s. Anche se adesso sono forti nei sondaggi, di sicuro prima o poi noi torneremo".Continua a leggere

Renzi : 'Italiani si stancheranno di M5s-Lega e noi del Pd torneremo' : "Gli italiani si stancheranno presto di questi. Il reddito di cittadinanza sarà la fine del M5s". Ne è convinto il senatore Dem, Matteo Renzi. "FI è in crisi - ha proseguito - il Pd piano piano si sta ...

Renzi : Juncker capro espiatorio Lega-M5S : Sono la dimostrazione,scrive su Facebook l'ex presidente del Consiglio, che "stanno combinando un disastro per l' economia italiana e cercano un capro espiatorio". "Ho discusso spesso con il ...

Renzi : Juncker capro espiatorio Lega-M5S : Sono la dimostrazione,scrive su Facebook l'ex presidente del Consiglio, che "stanno combinando un disastro per l' economia italiana e cercano un capro espiatorio". "Ho discusso spesso con il ...

Renzi : Juncker capro espiatorio Lega-M5S : 11.10 Renzi critica gli attacchi rivolti da Salvini e Di Maio al presidente della Commissione europea,Juncker. Sono la dimostrazione,scrive su Facebook l'ex presidente del Consiglio, che "stanno combinando un disastro per l' economia italiana e cercano un capro espiatorio". "Ho discusso spesso con il Presidente Juncker.Talvolta ci ho anche litigato. Ma l'attacco personale che Di Maio e Salvini gli stanno rivolgendo merita una risposta".

Raccolta diffeRenziata - San Giuseppe Jato in testa tra i comuni "ricicloni" del Palermitano. Premiato da Legambiente : Legambiente Sicilia ha ribadito, a Palermo, i punti essenziali per uscire dall'atavico problema rifiuti in Sicilia nell'ambito del "Primo ecoforum provinciale su rifiuti ed economia circolare". L'...

Milleproroghe è legge : al Senato 151 Sì e 93 No/ Ultime notizie - Renzi : “Governo Lega-M5s rinvia tutto” : Decreto Milleproroghe è legge: al Senato 153 Sì, 93 No e 2 astenuti. Palazzo Madama approva, le Ultime notizie: Renzi, "il Governo rinvia tutto". Cosa cambia per vaccini e scuole(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 18:34:00 GMT)

Lega - la legge voluta da Matteo Renzi che può salvare Umberto Bossi : Umberto Bossi , il figlio Renzo e l'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito potrebbe salvarli Renzi. O almeno, una modifica al codice penale voluta dal governo Gentiloni e approvata in zona Cesarini ...

SONDAGGI POLITICI - LEGA AL 30%/ Demos - Salvini ‘straccia’ M5s e Renzi : cala anche Meloni : SONDAGGI POLITICI: le ultime rilevazioni confermano il consenso nei confronti del governo e in particolare della LEGA di Matteo Salvini. Gli italiani d'accordo sulle scelte sui migranti(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 13:00:00 GMT)

SONDAGGI/ Matteo Salvini vola al 60% - e con lui la Lega. Berlusconi surclassa Renzi : SONDAGGI politici: le ultime rilevazioni confermano il consenso nei confronti del governo e in particolare della Lega di Matteo Salvini. Gli italiani d'accordo sulle scelte sui migranti(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 08:51:00 GMT)

Renzi : attacco web a Mattarella responsabilità politica M5S e Lega : Roma, 15 set., askanews, - 'C'è in giro in Italia una cultura del manganello online e dell'odio che è stata ingegnerizzata, organizzata, e la responsabilità politica è chiara, dei 5 stelle e della Lega'. Lo dice Matteo Renzi alla Stampa. 'Nell'operazione contro Sergio Mattarella, i troll che hanno minacciato e insultato online il presidente della …