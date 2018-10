“Regina” Mirren dall’Oscar alla procura | nei guai per abusi edilizi?

ilgiornale

(Di sabato 20 ottobre 2018) Il relax, la "regina" Helen, da anni se lo gode nel Sud d"Italia. Tra un film ed un Oscar la coltivazione di melograni e le battaglie anti xylella ma ora dovrà dedicarsi alle tesi difensive per provare di non aver commesso gliche le vengono contestati. Dal mondo del cinema alle bellezze del Salento da lei apprezzate, tanto da indurla ad acquistare una masseria cinquecentesca a Torre Nasparo, agro del comune di Tiggiano in provincia di Lecce ed uno dei posti più suggestivi della parte orientale della costiera. Un esposto inhanno determinato l"iscrizione nel registro degli indagati dell"attrice settantatreenne e del marito, regista americano, Taylor Edwin Hackford.Si dovranno difendere dalle ipotesi di non aver commesso alcunnella propria dimora salentina, non aver deturpato bellezze naturali e di non aver iniziato i lavori in difformità, od ...