Recensione Assassin’s Creed Odyssey | Ubisoft insegna l’epica ellenica

Assassin’s Creed Odissey - la Recensione : Kassandra - anche meglio di Ezio Auditore : Cantami, o diva, delle gesta di Kassandra . L’epopea di Assassin’s Creed Odyssey potrebbe essere racchiusa in un poema epico, i cui versi narrerebbero una vera e propria odissea attraverso il mondo antico che conta, la culla della civiltà occidentale, la patria dei valorosi e degli intellettuali: la Grecia del 431 a.C., quando la Guerra del Peloponneso mieteva vittime su ogni fronte comandato dalle due principali potenze del ...

Assassin’s Creed Odyssey : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo l’Egitto di Assassin’s Creed Origins, quest’oggi vi portiamo in Grecia con Odyssey, nuovo capitolo della serie che ci è stato gentilmente concesso da Ubisoft, e che stiamo portando su Twitch in questi giorni. Assassin’s Creed Odyssey Recensione Assassin’s Creed Odyssey è il prequel di Origins, ambientato diversi anni prima gli eventi narrati nell’Egitto di Ubisoft. Sviluppato in ...