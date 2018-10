Real Madrid ko in casa con il Levante | Lopetegui a rischio

Figuraccia Real Madrid - per Lopetegui è finita : Conte ad un passo dalla panchina galattica [FOTO] : 1/17 AFP/LaPresse ...

Real Madrid-Levante 1-2 : Marcelo interrompe il digiuno ma non basta - è record storico : TORINO - Gli anni d'oro del grande Real sono lontanissimi, così come il successo. I Blancos tornano a segnare ma non riescono più a vincere: l'ultima rete, prima di quella segnata da Marcelo , ...

Inter - il Real Madrid tenta l'Inter per Icardi : pronta l'offerta di 40 milioni più Modric : Uno dei giocatori che continua ad essere al centro dei rumors di mercato è il capitano dell'Inter, Mauro Icardi. Il centravanti argentino sta discutendo il rinnovo di contratto con la societa' nerazzurra, ma ci sono ancora distanze tra domanda ed offerta e, per questo motivo, ci sono club che sono pronti a inserirsi sul giocatore. Tra questi c'è il Real Madrid, che sta avendo non poche difficolta' in questa prima parte della stagione in fase ...

Real Madrid - Lopetegui : “Sento l’appoggio del club” : Alla vigilia della partita contro il Levante, Lopetegui ha detto di sentirsi sereno e di poter convivere con la pressione che deriva dall’essere il tecnico del Real Madrid: “Mi trovo bene, senza alcun dubbio. Sono l’allenatore del Real Madrid, e questo è un ambiente molto esigente. Bisogna saper convivere con un certo tipo di pressione“. “Siamo una squadra che può raggiungere qualsiasi traguardo – ...

Il Real Madrid fa l'offerta per Icardi : 40 milioni di euro più Modric : Mauro Icardi è l'uomo di punta dell' Inter di Luciano Spalletti, il bomber, il fuoriclasse offensivo capace di risolvere da solo le partite con gol pesanti e mai banali. Il 25enne di Rosario ha già ...

Le nuove entrate del Real Madrid : dagli sponsor ai terreni di Valdebebas : Il club punta ad ottenere maggiori entrate: sponsor di manica e per la maglia d'allenamento e sfruttamento completo dei terreni di Valdebebas. L'articolo Le nuove entrate del Real Madrid: dagli sponsor ai terreni di Valdebebas è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lopetegui : 'Il Real Madrid mi appoggia' : ANSA, - ROMA, 19 OTT - Nelle prossime tre partite si gioca la panchina: al Bernabeu contro Levante e Viktoria Plzen, al Camp Nou nel 'Clasico' contro il Barcellona, ma Julen Lopetegui sente di ...

Real Madrid - tentativo per Kante : la risposta del Chelsea : Sarebbe disposto a fare follie Florentino Perez per acquistare il cartellino di N’Golo Kante. Dopo Hazard, arriva quindi un altro tentativo da parte del numero uno dei blancos per il centrocampista ex Leicester. Il Chelsea di Abramovich non sembra però essere disposto a privarsi dei suoi gioielli e la risposta sembra secca: dopo il no […] L'articolo Real Madrid, tentativo per Kante: la risposta del Chelsea proviene da Serie A News ...

Real Madrid e Bayern big in difficoltà cercano di riscatto : Ripresa col botto, dopo la pausa per le Nazionali e prima della ripresa della Champions. Chelsea-Manchester United e Barcellona-Valencia sono i match-clou del week-end calcistico in Europa. In cerca ...

Real Madrid : offerta shock all’Inter per Icardi - inserito Modric nell’affare : Real Madrid pronto a sferrare un nuovo attacco all’Inter per avere in rosa Mauro Icardi, Florentino Perez prova ad inserire Modric nell’affare Il Real Madrid continua il proprio pressing su Mauro Icardi. E’ ben noto l’interesse del club spagnolo per l’attaccante dell’Inter, ma adesso, secondo quanto rivelato dai colleghi di Diario Gol, i blancos sarebbero pronti a proporre un’offerta molto ...

Real Madrid - Conte ha detto sì! : Antonio Conte , ex allenatore del Chelsea , che ha lasciato spazio a Sarri in Premier League, è stato contattato dal Real Madrid e, come scrive il Corriere dello Sport , l'ex Juve ha già dato la sua disponibilità.

Hazard cambia idea : “io al Real Madrid? Posso chiudere la carriera al Chelsea” : Eden Hazard ha parlato nuovamente del proprio futuro che potrebbe essere al Real Madrid… o forse no? Il belga cambia idea spesso e volentieri Eden Hazard ultimamente sembra essere un po’ “lunatico”, cambiando idea in maniera repentina sul suo futuro. Dapprima il calciatore belga ha rivelato d’avere il sogno di giocare con la maglia del Real Madrid, adesso invece ha teso la mano ai Blues di Sarri, in maniera ...