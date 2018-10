Rc auto - chi ci perde con tariffa unica : Roma, 20 ott., AdnKronos, - Non solo il Nord Italia. I possibili incrementi delle tariffe Rc auto in caso di 'tariffa unica' colpirebbero in modo particolare le regioni più piccole, anche quelle del ...

Dopo lo schianto l'auto prende fuoco : era ubriaco. L'assessore Stragliati : 'Evitata una strage' : Travolto dalle rotoballe di fieno, grave un uomo 3 Gps sotto l'auto della ex e pedinamenti, bancario piacentino arrestato per stalking 4 Si invaghisce dell'ex cognata e la perseguita, poi le spacca i ...

Rc auto - con la tariffa unica chi ci perde (e chi ci guadagna) : I rincari colpirebbero in modo particolare le regioni più piccole, anche quelle del Meridione come Molise e Basilicata: lo...

Rc auto - rischio salasso portabilità scatola nera : da calo prezzi al Sud possibili rincari al Nord : ROMA - Potrebbe giocarsi sulla portabilità della scatola nera l'intervento sull'rc auto che il governo punta ad attuare nel decreto semplificazioni approvato insieme alla legge di...

Rc auto : rischio aumenti non solo al Nord : ANSA, - ROMA, 20 OTT - Non solo il Nord Italia. I possibili incrementi delle tariffe Rc auto in caso di "tariffa unica" colpirebbero in modo particolare le regioni più piccole, anche quelle del ...

Mola - vede i Carabinieri molla l'auto e fugge a piedi : a bordo 26 chili di droga. Preso 49enne di Noicattaro : A Mola di Bari i Carabinieri hanno arrestato un 49enne, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri mattina,infatti, una Gazzella ha notato un'autovettura sospetta ...

Confartigianato Marche - l'autotrasporto rischia di esplodere : gasolio alle stelle : ... denuncia la continua crescita del prezzo del gasolio che sta mettendo in ginocchio l'economia trasportistica. Non solo ma c'è il rischio, se non […]

Tesla Mid Range - la model 3 ora parte da 45'000 dollari : autonomia fino a 418 chilometri : Tesla vuol sempre stupire, è nata per farlo e cerca ogni volta di migliorarsi. Questa volta lo fa in sordina, per modo di dire ovviamente, visto che l'annuncio del lancio della nuova Tesla model 3 'Mid-Range' sta ormai rimbalzando su tutto il web. Il nuovo allestimento Era prevista la presentazione dell'allestimento base di model 3, la versione da 35'000 dollari pronta ad azzannare un mercato, quello delle berline di fascia media, mai raggiunto ...

SICILIA - NUBIFRAGIO : GENTE SUI TETTI E STRADE CHIUSE/ Ultime notizie - fiumi in piena nelle vie - auto travolte : SICILIA, NUBIFRAGIO nel catanese “Paura di morire”. Video Ultime notizie, STRADE come fiumi, danni ingenti ma fortunatamente non si sono verificati feriti ne morti(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 13:17:00 GMT)

auto e Moto d'Epoca 2018 : torna l'appuntamento per chi ama le vetture senza tempo : Oltre 5000 le vetture storiche in vendita, più di 1600 gli espositori che animeranno l'evento in programma alla Fiera di...

Sicilia - automobilisti travolti dall’esondazione aspettano sul tetto della macchina : il salvataggio con le funi di sicurezza : Diverse auto sono rimaste sommerse sulla strada statale 194, Catania-Siracusa, in territorio di Lentini, per l’esondazione del fiume San Leonardo dovuta al nubifragio della notte scorsa. Nel video, tre persone sul tetto di una vettura soccorse dai vigili del fuoco che li trasportano uno alla volta dopo averli agganciati a una fune di sicurezza, mentre un elicottero sorvola la zona. Per la stessa esondazione un’altra auto è stata ...

Cina - dichiarazioni coordinate autorità Finanza a sostegno Borse : Roma, 19 ott., askanews, - Intervento coordinato di tre delle principali istituzioni finanziarie della Cina per rassicurare sulla tenuta del mercato azionario, oggetto di ricostruzioni allarmistiche ...

autostrade abruzzesi - sui pilastri che si sbriciolano c'è l'inchiesta dei carabinieri : La Procura della Repubblica dell' Aquila ha aperto una inchiesta sulla sicurezza delle infrastrutture, tra cui viadotti e piloni, nelle Autostrade A24 e A25: le indagini condotte dai carabinieri, sono ...

Assicurazione Rc auto - con la manovra rischio aumento prezzi al Nord - : Nel decreto semplificazione potrebbe arrivare una norma per uniformare il costo delle assicurazioni. Dalle simulazioni, a Napoli l'Assicurazione potrebbe scendere del 65%, a Bolzano salire del 40%. E ...