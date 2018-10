Razzismo | due calciatori di colore insultati | sette tifosi della squadra avversaria

ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 ottobre 2018) Per aver insultato, mimando la gestualità delle scimmie, duedidel Mesagne (Brindisi), durante una partita del campionato di Eccellenza, sono stati sottoposti a daspo, il Gallipoli. Tutti, inoltre, sono stati denunciati per atti di discriminazione per motivi razziali. I provvedimenti, che impongono il divieto di assistere a manifestazioni sportive per un periodo di cinque anni, sono stati emessi dal questore di Brindisi, Maurizio Masciopinto. L'articolo, duedicolpiti da Daspo proviene da Il Fatto Quotidiano.