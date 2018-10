: Moody’s taglia rating, ministro Savona: “Debito solvibile, nessun rischio default” - fattoquotidiano : Moody’s taglia rating, ministro Savona: “Debito solvibile, nessun rischio default” - Cyber_Feed : • News • #Rating, Savona: nessun rischio default - sirio0302 : Moody's, Boccia dopo il taglio del rating: 'Ora cambiare la Manovra'. Savona: 'Nessun rischio default' -

Il debito pubblico italiano "è perfettamente solvibile". Così il ministro degli Affari europei,, a Capri per il convegno dei Giovani imprenditori, dopo il declassamento dell'Italia da parte dell'agenzia Moody's. "Non c'è alcun problema di, così come non c'èa possibilità per quanto riguarda l'Italia e il mio governo che il debito pubblico decida di rifiutare l'euro", afferma. Poi sulla manovra:"Possiamo crescere benissimo al 2 e al 3% se riusciremo a riattivare gli investimenti".(Di sabato 20 ottobre 2018)