Rai | Rossi a Foa e Salini | Caso Fazio in Cda con urgenza

Nomine Rai - la posta in palio ed il rinvio a settimana prossima : Frenata per la definizione delle Nomine Rai che ieri, complice anche il pasticcio legato al decreto fiscale denunciato da Luigi Di Maio a Porta a porta, ha creato un clima non propenso affinchè i due vice premier trovassero una quadra sulle Nomine della televisione pubblica.prosegui la letturaNomine Rai, la posta in palio ed il rinvio a settimana prossima pubblicato su TVBlog.it 18 ottobre 2018 07:46.

Le avventure di Imma - nuova fiction prossimamente su Rai 1 : La Rai è già al lavoro per una nuova fiction: si tratta de “Le avventure di Imma” ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia: ecco alcune anticipazioni Le fiction Rai si confermano un successo. Dopo il grandissimo successo de “La vita promessa” con Luisa Ranieri, prossimamente potremo assistere ad una nuova storia. Si tratta de “Le avventure di Imma“, la fiction ispirata ai romanzi di successo di Mariolina ...

I miei vinili - Riccardo Rossi a TvBlog : "L'ospite che mi ha colpito di più? Isabella Rossellini! Passaggio a Rai 3? Nessun problema con Sky" (Video) : Riccardo Rossi, a partire da questa sera, giovedì 11 ottobre 2018, dalle ore 23:15 su Rai 3, tornerà con il programma I miei vinili, giunto alla terza edizione. Quella che partirà stasera sarà la prima edizione targata Rai, dopo due edizioni andate in onda su Sky.Gli ospiti che vedremo in questa terza edizione saranno Luca Cordero di Montezemolo, Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Umberto Guidoni, Lillo, Isabella Rossellini, Carlo Verdone, ...

I miei vinili : la passione musicale di Riccardo Rossi e dei suoi ospiti riparte da Rai3 : I miei vinili Il vintage a volte ritorna. È evidente nella moda così come in tv. Ma quando si parla di musica, al di là dei supporti, le passioni e i gusti sono sempre attuali. Dei classici. Ed è su questo che fa leva I miei vinili, la nuova trasmissione di Rai3 con Riccardo Rossi. Del tutto nuova in realtà solo per la sua collocazione. Dopo essere passata per Sky e Tv8 con le sue precedenti stagioni, sbarca, infatti, in seconda serata sulla tv ...

I Miei Vinili si trasferisce su Rai 3 : Rossi riparte da Montezemolo | Diretta prima puntata : Riccardo Rossi torna nel 'suo' negozio di dischi, quello in cui lavorò ventenne in una Roma d'inizio anni '80, e ricomincia a 'intervistare' celebrities dalla provenienza più disparata attraverso i loro dischi della vita. E' questa in buona sostanza la sintesi de I Miei Vinili, format prodotto dalla AB Management e già andato in onda per due stagioni su SkyUno, che debutta questa sera, giovedì 11 ottobre 2018, su Rai 3 alle 23. 15. Il ...

Le prossime stagioni e serie tv cult nei tRailer del New York Comic Con 2018 : Il sorpasso della tv sul cinema pare sempre più vicino anche nell’ambito della fantascienza ispirata o meno ai Comics. Lo indicano chiaramente anche le fiere e i meeting dedicati al settore, dove i trailer dei telefilm battono per numero quelli dei cineComics&Co. New York Comic-Con 2018, i trailer delle serie tv Good Omens – disponibile su Amazon Prime nel 2019 Basata sull’omonimo romanzo – in italiano Buona ...

I miei vinili 2018 - Riccardo Rossi torna su Rai 3 : torna Riccardo Rossi alla guide de “I miei vinili”, il programma dedicato alle canzoni del cuore: ecco la data di messa in onda e le anticipazioni Nuova edizione in arrivo de “I miei vinili“, il programma dedicato alla musica e condotto in seconda serata da Riccardo Rossi su Rai3. Ecco le anticipazioni sui primi nomi di ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo pronti a condividere con i telespettatori le proprie ...

I topi - serie tv Rai3 | Michela De Rossi è Carmen (Video intervista Blogo) : Nel cast di I topi, la nuova serie comedy di Rai3 scritta, diretta e interpretata da Antonio Albanese, in onda da sabato pRossimo alle 21.40, c'è anche Michela De Rossi. L'attrice 26enne, già vista in tv in fiction come Libero Grassi, Rosy Abate e Squadra mobile 2, ha raccontato ai microfoni di Blogo la riconoscenza nei confronti di Albanese che ha scommesso su di lei come quasi nessuno aveva fatto finora nella sua giovane carriera:Avevo ...

Volley - Mondiali donne : le prossime gare dell'Italia in diretta Rai : Due su due ed i motivi per sorridere ci sono tutti. Ai Mondiali di Volley femminili in corso di svolgimento in Giappone, l'Italia batte 3-0 il Canada nella seconda partita del gruppo B, bissando dunque nel punteggio e nella sostanza la vittoria sulla Bulgaria. Decisamente senza storia i tre set: 25-15 tanto il primo quanto il secondo, 25-18 lo score del terzo ed ultimo parziale. Grande protagonista del successo Paola Egonu con 18 punti messi a ...

Flavio Insinna e la gaffe all'Eredità - la Rai ha deciso : succederà nella prossima puntata : Flavio Insinna non ha vita facile all'Eredità . Sostituire Fabrizio Frizzi al timone del programma su Rai Uno non era impresa facile e il pubblico non dimentica gli scandali portati alla luce da ...

Rai : nomine sul tavolo - prossima settimana incontro Di Maio-Salvini/Adnkronos - 3 - : ... nominato ad interim, oltre al nome di Jacopo Volpi si fa largo quello di Maurizio Losa: il suo profilo piace perché nella sua lunga carriera non si è occupato solo di sport ma anche di altro, non ...

F1 – Raikkonen tra presente e futuro a Sochi : “prossimo anno? Devo cercare di finire al meglio questo” : Le sensazioni di Kimi Raikkonen alla vigilia del Gp di Sochi: le parole del finlandese della Ferrari tra presente e futuro Giornata da dedicare alla stampa ed ai tifosi, oggi a Sochi, per i piloti della F1 alla vigilia del 16° appuntamento della stagione. Domani mattina si accenderanno finalmente i motori per le prime sessioni di prove libere del Gp di Russia con Kimi Raikkonen sicuramente motivato a far bene con la sua Ferrari dopo ...

Ulisse - le nuove puntate in Tv su Raiuno da sabato prossimo : conduce Alberto Angela : Torna Ulisse: il piacere della scoperta. La nota trasmissione condotta da Alberto Angela trasloca da Rai 3 a Rai 1 e sara' trasmessa per quattro puntate in prime-time. La prima puntata, prevista per sabato 29 settembre, andra' in onda a partire dalle ore 21:25. Tra gli ospiti d'elezione figurano l'attore e doppiatore Luca Ward, che prestera' il suo inconfondibile timbro vocale alla narrazione e comparira' in video nella seconda puntata, e Gigi ...

