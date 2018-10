QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI Manovra bocciata sul turnover nel mercato del lavoro

Riforma pensioni e Manovra 2019/ QUOTA 100 e i cambiamenti possibili chiesti dai sindacati : Con la Manovra 2019 la Riforma delle pensioni è concentrata principalmente su Quota 100. I sindacati presenteranno una piattaforma unitaria in materia(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 16:12:00 GMT)

Pensioni 2019 e QUOTA 100 : i maggiori beneficiari nelle regioni settentrionali : Arrivano nuove simulazioni in merito alla pensione anticipata tramite la quota 100 [VIDEO] ed alla possibile distribuzione degli assegni rispetto al territorio italiano. Secondo uno studio pubblicato dal quotidiano Il Sole 24 Ore, l'anticipo massimo di cinque anni con 38 anni di versamenti dovrebbe coinvolgere all'incirca 400000 lavoratori ed implicare un aumento del numero di prepensionamenti rispetto al totale complessivo degli assegni. Grazie ...

Pensioni - QUOTA 100 premia il Nord ma l'Europa lancia un ultimatum a Salvini e Di Maio : Le ultime notizie in tema Pensioni, ad oggi venerdì 19 ottobre, riguardano gli effetti dell'introduzione della misura Quota 100, prevista dal disegno di legge di Bilancio 2019 presentato dal Governo Conte. Un provvedimento che permettera', secondo le stime dell'esecutivo, l'accesso Pensionistico anticipato a circa 400mila lavoratori in possesso del doppio requisito riguardante i 62 anni di eta' anagrafica e i 38 di versamenti contributivi. Un ...

Pensioni - QUOTA 100 dovrebbe essere meno penalizzante di Opzione donna : Boeri Presidente dell'Inps non ha dubbi: la riforma Pensioni pensata dal Governo M5S-Lega non funzionera' e deludera' oltre a rendere più poveri gli assegni, moltissimi lavoratori. Gia', perché come ha spiegato in audizione alla Camera, il provvedimento che permettera' di uscire con la quota 100 62+38 [VIDEO] incidera' economicamente sulle tasche dei lavoratori: chi optera' per lasciare il lavoro con il minimo dei 62 anni quindi 5 anni prima ...

Riforma pensioni : anche alcuni precoci potranno beneficiare della QUOTA 100 : Circa 500 mila lavoratori potranno beneficiare dell'agognata Quota 100 introdotta nella nuova manovra finanziaria. È quanto annunciato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio alla trasmissione Porta a Porta condotta da Bruno Vespa. Nessuna simulazione da parte dell'esecutivo circa il numero dei potenziali beneficiari [VIDEO]della misura ma il numero ipotizzato dallo stesso Di Maio potrebbe risultare eccessivo. Quota 100 a ...

Pensioni - QUOTA 100 può abbassare l'assegno anche senza penalizzazioni : Il governo ha garantito che per Quota 100 non ci saranno penalizzazioni (inizialmente si parlava di un -1,5% per ogni anno)...

Pensione QUOTA 100 - quanto si perde : Quota 100, ecco cosa accadrà. Tito Boeri, presidente dell'Inps, ha voluto avvertire tutti i lavoratori che dal prossimo anno potranno accedere a Quota 100 delle conseguenze negative che il ...

Pensioni - beffa del governo : con QUOTA 100 assegno decurtato : Sul tema Pensioni la Lega ha da sempre propagandato giustizia, equita' e la cancellazione della famosa infame legge Fornero come definita dallo stesso Salvini in diverse occasioni. Ora che la Lega è al governo, insieme ai 5 Stelle, hanno elaborato una manovra Pensionistica che andra' a superare la precedente, grazie alla Quota 100. Ora che il documento è ufficiale in molti hanno fatto delle simulazioni, il risultato è che chi decidera' di andare ...

