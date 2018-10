Pusher arrestati dalla Polizia | spacciavano in strada

Roma : Droga nel contatore - arrestati due Pusher a Primavalle : Roma – Da diversi mesi gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Primavalle hanno lavorato per il contrasto al traffico di stupefacenti nel comprensorio dei lotti di via Federico Borromeo, nei pressi di un’area adibita a giochi per bambini. Ad inizio mese, constatando la recrudescenza dell’attivita’ di spaccio di cocaina e crack nell’area ludica, i poliziotti hanno messo in atto un servizio di osservazione ...

Roma : Droga - 7 Pusher arrestati in poche ore : Roma – Era una coppia ben assortita la prima che e’ finita in manette per spaccio di Droga a Roma: lui marocchino e lei peruviana, dopo la chiusura del mercato di via dell’Acqua Bullicante, nascondevano lo stupefacente fra i banchi e facevano una sorta di staffetta ad ogni richiesta avanzata dal cliente di turno. A fermarli gli investigatori del commissariato Porta Maggiore, diretto da Augusto Pallante, dopo una serie di ...

Roma : Controlli antidroga - arrestati 5 Pusher : Roma – Da Fiumicino a piazza Vittorio Emanuele dai Controlli antidroga della Polizia di Stato: 5 pusher finiscono in manette. Un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti quello messo in campo dagli agenti della Polizia di Stato, iniziato sul litorale di Fiumicino e finito a piazza Vittorio nel pieno centro della capitale. Ad operare il primo arresto, a Fiumicino, gli agenti della Polizia di Stato del ...

Roma : Controlli antidroga al Pigneto - arrestati 2 Pusher : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Prenestina hanno effettuato alcuni Controlli antidroga nel quartiere Pigneto, meta di molti giovani che frequentano la Movida, ed hanno arrestato 2 pusher di marijuana. I due, cittadini senegalesi di 24 e 43 anni, senza fissa dimora e nullafacenti, gia’ conosciuti per reati specifici, sono stati bloccati dai militari in via del Pigneto mentre stavano cercando di cedere, ad un giovane Romano, ...

Droga - cash - armi e orologi di lusso. Blitz all'alba : arrestati quattro Pusher : Blitz della polizia di Monza contro lo spaccio della Droga: quattro le persone che sono finite in manette all'alba di mercoledì. Si tratta di tre uomini e una donna. Le indagini nei loro confronti ...